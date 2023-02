Saint-Servais: 25 logements émanant de la Joie du Foyer à la cité Floréal

La Ville et la société de logements publics avaient remporté un appel à projets de la Région wallonne baptisé "Quartier en transition", pour concrétiser ce projet qui concerne la démolition de plusieurs garages individuels et le remplacement d’une cabine haute tension avant l’érection de trois bâtiments.

Le premier, d’une surface brute d’environ 585 m² au sol, est composé de quinze logements et s’implante le long de la rue de l’Industrie.

Le deuxième, d’une surface brute d’environ 420 m² au sol, est composé de cinq autres logements prévus au coin de la cité Floréal.

La troisième implantation, d’une surface d’environ 325 m² au sol, est composée des cinq logements destinés à la vente. "Ce bâti se lit davantage comme des maisons accolées les unes aux autres, précise la Joie du Foyer. Il s’implantera à l’endroit des garages qui seront démolis." La hauteur des bâtiments sera entre du R0 (+ 3,99 mètres) et du R + 3 (+12,84 mètres).

Redynamiser le quartier

Après plusieurs années de réflexion, cette demande de permis et l’enquête publique qui l’accompagne (en cours jusqu’au 13 mars) représentent un nouveau pas en avant pour un quartier en mutation. "Il s’agit avant tout d’un projet sociétal et d’utilité publique, explique Nicolas Grommersch, directeur-gérant de la Joie du Foyer. Il était essentiel que ce projet soit à la fois implanté judicieusement sur ce morceau de territoire, conçu efficacement d’un point de vue énergétique et dans le respect du confort des usagers. Outre ces enjeux, il est important que le projet s’intègre dans son contexte urbain et paysager."

D’après lui, le projet a été pensé afin de s’intégrer au mieux au voisinage immédiat. "Plusieurs réunions ont été organisées avec les riverains afin de concerter les différents besoins et idées du quartier."

Les logements disposeront de deux à quatre chambres pour une surface comprise entre 77 m² et 130 m². Sept pourront être adaptés pour des personnes à mobilité réduite (PMR). À cela s’ajoutent 12 places de parking privées et 20 publiques ainsi que 32 emplacements pour vélos.

Un jardin collectif accessible à tous s’articule entre le premier et le deuxième bâtiment. De près de 1 150 m², il disposera de plusieurs accès. Son parcours sera guidé par des cheminements piétonniers et sera ponctué d’espaces végétalisés et de zones de rencontre (espaces de jeux, de pique-nique, bancs, etc). "Il a pour but de redynamiser le quartier en permettant l’accès aux habitants, ajoute la Joie du Foyer. Des zones tampons seront mises en place pour les logements du rez-de-chaussée, de manière à préserver leur intimité."

Plomb et arsenic

Ce projet a dû jongler avec quelques écueils dont la pollution du sol. Le terrain est un ancien dépôt communal et est actuellement composé d’un remblai pollué d’environ 2,50 mètres de profondeur.

Selon une étude réalisée par un expert agréé, le remblai peut présenter une menace pour la santé humaine à cause d’anciennes concentrations en plomb et en arsenic. C’est pour cette raison qu’un plan d’assainissement a été joint à la demande de permis. Il est prévu de retirer la terre polluée sur une épaisseur de 50 centimètres au niveau du jardin collectif et de remblayer avec de la terre saine.

Le sol étant en outre argilo-limoneux, il a fallu utiliser des pieux pour atteindre un revêtement stable (socle rocheux) à une dizaine de mètres de profondeur.

Une partie des aménagements des voiries et des parkings se situant à l’endroit où passe le ruisseau du Houyoux, une demande a été introduite auprès du SPW Agriculture et Environnement, le propriétaire, et une étude de stabilité démontrant la faisabilité du projet a été effectuée.

La présence d’une cabine haute tension n’a pas non plus facilité les choses. Après discussion avec le gestionnaire du réseau, ORES, cette dernière sera démantelée au profit d’une plus grande et plus puissante, intégrée au projet.

Contacts ont aussi été pris avec Fluxys puisqu’une conduite de gaz naturel enterrée à 15 mètres de profondeur est présente sur le site. Plusieurs précautions seront donc prises lors des travaux.

Si le permis est octroyé après l’enquête publique et les avis des différents services ad hoc et que les pouvoirs subsidiants (Société wallonne du logement, Région, Centre régional d’aide aux communes…) confirment leurs financements, la construction pourrait aboutir d’ici fin 2025.

Le dossier peut être consulté à l’hôtel de ville. Observations et réclamations sont à adresser par courrier postal ou via l’adresse urbanisme@ville.namur.be.