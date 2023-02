Onhaye: des idées pour le développement de la commune?

Elle vient de se réunir pour la première fois. Son objectif est d’élaborer un Programme communal de développement rural (PCDR). Mission de longue haleine sur une période d’environ 10 ans. Elle est épaulée et soutenue par la Fondation rurale de Wallonie.

Sous l’impulsion de la précédente commission, la Commune a pu déjà réaliser de beaux projets comme la concrétisation du complexe sportif et associatif de Miavoye, la transformation d’une ferme en vue de créer un site d’économie sociale et des logements tremplins et polyvalents, l’acquisition et la transformation de l’ancien bureau des postes d’Anthée en Maison Rurale (pour les enfants et les associations), mais aussi l’aménagement d’un cheminement sécurisé entre Gérin et le football d’Onhaye.

Pour devenir membre de cette commission, adresser les candidatures à: Michaël Latour, m.latour@frw.be ou à Valérie Baudry, valerie.baudry@onhaye.be. Une réserve sera constituée. Plus de précision. sur www.onhayedeveloppementrural.be