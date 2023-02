Namur : Arthur et Thomas, deux étudiants en route pour le 4L Trophy et le Maroc

Une discussion et une prise de conscience plus tard, le projet était né. "Il a fallu discuter de l’ampleur des charges qui nous attendaient, explique Arthur , On savait que ça prendrait du temps et que ça allait coûter, il fallait s’assurer qu’on prendrait le projet au sérieux."

Thomas poursuit ensuite: "Pour moi, c’était évident de le faire avec Arthur. On se connaît depuis longtemps car on a été souvent été dans les cercles namurois durant nos études. On s’est lié d’amitié. Je savais qu’il était consciencieux et que tout allait se faire avec sérieux. Ça a été le cas". Le duo a donc commencé les démarches pour participer à l’édition 2022. Mais le Covid, encore lui, a fait déplacer l’édition de février à mai. Trop compliqué avec le blocus et la session d’examen, le duo reporte donc sa participation à 2023.

Comme son nom l’indique, le 4L Trophy y impose sa participation au volant d’une Renault R4, modèle beaucoup moins courant chez nous que chez nos voisins français. "On a directement commencé à chercher la voiture. On savait que tout allait être plus facile, notamment la recherche de sponsors, si on possédait déjà la pièce maîtresse de notre aventure." Ils ont ainsi jeté leur dévolu sur une version combi trouvée dans le nord de la France. "Elle servait presque tous les jours à l’ancien propriétaire pour des petits trajets. Elle a été inspectée par trois mécanos. Ils sont unanimes : la voiture est saine, ce qui est bien pour le prix où on l’a achetée, à savoir 4 200 €. C’est ce qu’on voulait pour parcourir les 8000 km sereinement. Cette version du véhicule est sympa car on a pas mal de place avec une ligne qui rappelle la berline."

25 sponsors

Étape suivante: financer le projet. "Nous avons envoyé un beau nombre de demandes, souvent par zone. Au total, nous avons 25 sponsors, dont certains qui nous ont vraiment pas mal aidés." Le budget bouclé, nos deux jeunes étaient donc prêts à prendre le départ. "L’année en plus nous a permis d’allonger notre préparation, trouver de nouveaux sponsors, mieux préparer la voiture. On a installé un système de son dans la voiture en plus par exemple. C’est un petit plus qui ajoute un peu de confort. On démarre maintenant très sereins, et très impatients".