Les agresseurs d’Ethan, à Namur, condamnés à 6, 7 et 8 ans de prison en appel

Trois Namurois d’origine tchétchène ont été condamnés mardi par la cour d’appel de Liège à des peines de 6, 7 et 8 ans de prison après avoir commis des faits d’extorsion et de coups et blessures. Le jeune Ethan, âgé de 15 ans, avait été passé à tabac à Namur parce qu’il avait noué une relation avec une jeune fille d’origine tchétchène.