Hamois: des aménagements pour les cyclistes

Le conseil communal de Ciney a approuvé lundi, au niveau du PIC, une convention avec Inasep pour des travaux, rue d’Achet, rue St-Pierre et rue de Miécret et au Trou Maroit. Au niveau du Pimaci 2022-2024 figurent une bande cyclo-piétonne à Emptinne, des trottoirs rue Sainte-Barbe à Hamois, une liaison cyclo-piétonne rue de Scoville, des trottoirs plus des chevrons à Monin, ainsi qu’un trottoir pour sécuriser l’accès depuis le Ravel. Mêmes accords pour la cession de voiries pour cause d’utilité publique, à Schaltin, rue du Vieux Pays, et à Hamois au clos des Princes-Evêques.

Stop à la bibliothèque itinérante de la province

L’information a été donnée par la bourgmestre: la bibliothèque itinérante de la province arrêtera son service public, le 31 mars prochain. Qu’on se le dise. Toutefois, il y aura sans doute un autre service possible de location.

Énergie et climat: un agent-coordinateur ou un conseiller

Le conseiller Écolo Auguste Carton a voulu savoir où on en était à propos du programme Pollec (Politique locale énergie climat) mené avec le soutien du gouvernement wallon et qui permet aux Communes de bénéficier d’un soutien pour l’élaboration et la concrétisation de plans d’actions s’inscrivant dans le cadre de leur adhésion à la Convention des maires. L’échevin David Jadot a répondu que Hamois n’engagerait pas, à la différence d’autres Communes, un agent coordinateur pour travailler sur ce programme. Il souhaiterait plutôt un conseiller. Selon lui, les commissions mises en place travaillent bien. Et d’inviter les conseillers Écolo à voir, auprès de lui, ce qui a déjà été accompli.