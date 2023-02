Salon des vignerons namurois : Les vignes au bord du Rhône, les racines à Namur

"J’ai toujours voulu faire un métier de paysan", tranche celui qui travaille la vigne dans la vallée du Rhône depuis 2011. Au cours de ses études en agronomie à Ath, son projet s’affine. "J’aurais pu faire de la bière", se rappelle-t-il. "Mais il y a quelque chose de plus magique dans le vin. La nature impose encore un peu plus sa loi. Et il y a cet effet millésime." Bref, on ne sort pas deux fois la même cuvée. "Et je voulais d’un métier où l’on ne fait jamais deux fois la même chose." Aventurier dans l’âme, le Namurois s’envole vers les vignobles de Nouvelle-Zélande. "J’y ai appris le métier de A à Z. Mais au fil des ans, la famille et les amis à Namur ont commencé à nous manquer. Et puis j’adore les vieilles pierres, les caves voûtées avec les petits champignons au mur. Le plus vieux bâtiment où l’on était en Nouvelle-Zélande, c’est une église de 1870. Et où l’on vit aujourd’hui, c’est une vieille maison de 1600…"

Avec Nelly, son épouse originaire de Bretagne, Arnaud replonge les mains dans les vignobles du Rhône septentrional, du côté des belles appellations comme Saint-Joseph, Cornas… "Là, on travaille comme simple employé. Jamais on a cru qu’on serait un jour capable de posséder notre vignoble", souffle l’artisan. Quand on découvre qu’un hectare de vigne à Saint-Joseph peut se négocier à plus de 150 000 €, on comprend la hauteur de l’investissement. Mais petit à petit, les employés vignerons ont pu acquérir quelques parcelles, dans de belles appellations. Et surtout, Nelly et Arnaud feront le choix courageux de développer également leur activité dans la région vinicole d’Orange, toujours dans le Rhône, 150 kilomètres plus au Sud. "On ne se simplifie pas la vie mais cette combinaison fait que cela fonctionne", sourit Arnaud De Boël. Il en sort des vins, pleins de chaleur et débordant de convivialité, aux étiquettes truffées d’anecdotes qui illustrent le côté bon vivant de ces souriants vignerons. "On est sur la route des vacances et donc, l’été, on fait le plein de copains qui n’hésitent jamais à faire une halte chez nous". Et quand Arnaud est de passage à Namur, c’est le match retour qui s’organise. "J’ai passé la soirée de vendredi au café de la Gare à Profondeville, à boire des bières avec tous les potes." Des amis, Arnaud De Boël en compte aussi en bord de Meuse. Et plus précisément à La Plante. "Mes vins sont disponibles en Belgique grâce à Autrement Dit Vins (NDLR: le caviste implanté à La Plante). Grâce à eux, on se retrouve aussi sur des tables qui me faisaient rêver quand j’étais gamin, dont à L’Eau Vive. Tout ça, grâce aux bonnes rencontres, au contact qu’on peut avoir avec les gens." Réunir les bonnes personnes, c’est ça aussi la magie du vin.

Le design se fond dans son chocolat

La chocolatière namuroise Louise Gérard mélange design, éthique et gourmandise pour sortir ses jolies créations.

Louise Gérard a toujours eu le chocolat en tête, même en menant ses études de design industriel. ©EdA-Vincent Lorent

On prête parfois au chocolat cette faculté de doper votre activité intellectuelle. On serait tenté de le croire en manipulant cette belle tablette sortie des ateliers de "Belle et Chocolat", petite chocolaterie ancrée à Namur. Carrés et triangles s’assemblent pour donner, avec une belle géométrie, l’étendue du savoir-faire de Louise Gérard, la chocolatière. "C’est vrai qu’on m’a déjà dit que cette tablette et mon emballage avait été utilisé comme petit carnet pédagogique, en classe. J’aime donner toutes les infos sur la provenance, la composition, la manière dont tout cela est produit. J’espère que cela suscite la curiosité et donne l’envie au dégustateur d’aller un peu plus loin pour mieux connaître le monde du chocolat."

L’artisane aime aussi que le consommateur se pose des questions. Pour mieux y répondre. "Je me fournis avec un chocolat qui est produit dans le respect de l’environnement mais aussi des travailleurs. Les fournisseurs participent aussi à la reforestation de leur région." Ces chocolats viennent du Pérou, du Congo… "Je ne fais pas d’assemblage, on perçoit ainsi mieux la diversité des chocolats en fonction de leur origine géographique. On appelle ça… des grands crus", s’amuse la Namuroise, bien installée au milieu des vignerons.

Le design est aussi joliment soigné. Pas étonnant. "C’est ma formation", sourit l’artisane. "Je dessine, conçois tous mes moules. Et je les fabrique au Trakk, à Namur", précise-t-elle. La dernière création en date: un cœur. Logique avec la Saint-Valentin qui s’annonce. Et si vous n’avez toujours pas votre cadeau pour le 14 février, en voilà un… à croquer.

Infos sur belleetchocolat.be