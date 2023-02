Namur: du cinéma dans les oreilles pour une Saint-Valentin autour des multiples formes de l’amour

Polyamour, bisexualité, amour secret…

Confortablement installé dans des sièges moelleux, le public pourra se délecter d’une programmation décalée et drôle à travers l’écoute de trois podcasts qui mettent en avant la création belge.

Le premier s’intitule Je remets quelque chose de ma sécurité entre tes mains, de L’Instant Latex, réalisé par la dramaturge belge Manu Jans. Il relate l’histoire d’une quadragénaire en relation polyamoureuse. Elle y raconte sa vie de couple et sa vision de l’amour multiple. Entre confiance, jalousie et méthodes de contraception… elle évoque l’équilibre qu’elle a trouvé, tant sur le plan physique qu’émotionnel.

Le deuxième podcast se nomme Bisexualités: Xavier – épisode 4/5, de l’humoriste belge Fanny Ruwet, produit par la RTBF. Il y a plusieurs années, Xavier se considérait comme une fille homosexuelle. Après sa transition (sociale et médicale), ses orientations sexuelles et romantiques ont évolué pour lui laisser penser aujourd’hui que les étiquettes sont des barrières plus que des outils d’affirmation de soi.

La troisième écoute est baptisée Mounette, le secret, de l’auteure française Julia Mourri (qui réalise Coups de vieux), produite par Oldyssey.org avec le récit d’une Bruxelloise. C’est l’histoire assez banale d’un homme marié qui prend une maîtresse. Tout devient moins banal lorsque sa femme, Mounette, délaissée, tombe amoureuse du mari de cette maîtresse. Les deux couples vont devenir quatre amis inséparables et fonder une grande famille unie. Une histoire de vie racontée sans tabou et avec beaucoup d’humour et de légèreté !

Plongés dans la pénombre pendant la durée des écoutes, les participant(e)s pourront s’immerger dans tout ce qu’ils/elles entendront et percevront. Seul mot d’ordre, ne rien faire et laisser aller son imagination afin que la magie opère.

Hors des sentiers battus

"Écoutes à quai" est organisé plusieurs fois par an sur différentes thématiques. Deux autres événements seront prévus cette année. "L’écoute collective de podcasts se fait beaucoup dans les grandes villes comme Bruxelles ou Liège. Le public namurois n’était pas encore au fait de cette nouvelle tendance, c’est pourquoi nous avons voulu amener le concept ici, indique Julie Peustjens, du KIKK. Depuis que nous l’avons introduit, ça touche un public large, tant des jeunes que des adultes voire des personnes plus âgées."

Le public prend ainsi le temps de profiter d’un rendez-vous culturel hors des sentiers battus. "Il s’agit de créations radiophoniques pas forcément super connues avec des récits qui sont un peu différents. C’est donc un moyen de faire de chouettes découvertes", poursuit notre interlocutrice. Cette séance spéciale Saint-Valentin, dont l’entrée est gratuite, se terminera autour d’un verre.

L’intérêt d’une écoute collective est de pouvoir échanger sur les sujets abordés. "Un bar est ouvert avant et après pour permettre à chacun de discuter s’il le souhaite et de faire part de son ressenti à d’autres. C’est aussi l’occasion de voir de nouvelles têtes !" À l’heure d’écrire ces lignes, environ 70 personnes étaient inscrites. Il est encore possible de s’inscrire via l’adresse ecoutes-a-quai-amoureux.eventbrite.be. Nul besoin de venir en amoureux. On peut y participer en solo, en duo ou à plusieurs, que l’on soit novice ou habitué des podcasts.

De 18h30 à 22h au 22 de la rue du Séminaire.