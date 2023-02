Les grands feux qui réchauffent

Tous les samedis, ces courageux ont convergé vers cette vaste prairie, au bord de la route régionale. "L’emplacement est idéal. Il n’y a pas vraiment de voisin. Mais cette année, les services de secours nous ont quand même demandé de revoir l’emplacement notre chapiteau. Il faut réduire les risques au maximum, en cas de vents défavorables", souligne Fabienne Dupuis.

Le boulot ne manque pas mais il est assuré dans une joyeuse ambiance. "Comme doping, on a nos petits bacs jaunes", rigole celui-ci, un œil sur les Jup’. "Mais quand on se retrouve à une dizaine de mètres de haut, faut rester lucide. On n’abuse pas."

L’équipe sait aussi qu’elle est attendue, samedi prochain, pour le 14e grand feu de Hanret. Chaque année, un millier de personnes viennent se redonner un petit coup chaud, au cœur de l’hiver.

"On a aussi nos catacombes", indique Denis. Dans le creux du bûcher, les Harentois ont aménagé leur petit "local". "On y a même organisé un petit barbecue", se marre celui-là.

Concert, danse en ligne…

De semaine en semaine, la cohésion de l’équipe va grandissant. "Et c’est une fantastique manière d’accueillir les nouveaux arrivés", appuie le comité. Urbain, Justin et Antoine sont donc entrés dans la danse. Et ce samedi, tout le monde sera sur le pont pour accueillir les fêtards venus de Hesbaye mais aussi de Liège ou même de France.

La mécanique est bien huilée. "A 19 heures, le groupe Silverlines, nos vedettes du coin, donnera un petit concert", annonce Étienne Dupuis. "Ils ne manqueront pas de jouer Allumez le feu ." A 20 heures, c’est Fabienne et les danseurs de "Sway and Smile" qui entrent en piste. "C’est de la danse en ligne", précise l’Hanretoise. Il sera alors temps d’allumer le petit feu et puis le grand. Avant le feu d’artifice final et la soirée. Ça va chauffer, ce samedi à Hanret et le village va donc connaître un microclimat tropical.

Le samedi 18 février, grand feu à Hanret et Aische-en-Refail ; le samedi 25 février, grand feu à Liernu ; le samedi 1er avril, grand feu à Dhuy.