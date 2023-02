Dinant: Neige et travail forestier signé Dardenne au menu de la table d'Antonio

Il a neigé sur la forêt dinantaise et sans doute aussi à Houyet d’où vient le peintre bien connu Milo Dardenne. D’année en année, l’octogénaire n’a rien perdu de son art et ses paysages neigeux ne sont pas du genre ski ou luge. Peintre des petites gens, des travailleurs de la forêt, en l’occurrence, le peintre vient d’éditer, une fois encore, des toiles qui font réfléchir sur ce qu’était autrefois ce qu’on appelle encore aujourd’hui la préparation du bois de chauffage. Le tout en sept toiles allant de l’abattage de l’arbre, à la cognée, jusqu’au transport des moyennes et petites branches entassées sur un chariot que tire un cheval. Milo nous fait reculer d’un siècle au moins. Mais on a encore beaucoup de respect pour ces bûcherons qu’il peint et dont il ne détaille pas les faces ridées et les mains calleuses marquées par ces travaux d’hiver, notamment.