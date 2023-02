Ciney: le Mangalab, une touche de fantaisie

Si les deux se sont lancés à Ciney, c’est qu’ils y voyaient un intérêt certain. La conviction que l’enseigne toucherait un grand nombre d’intéressés. Mais leur idée ne s’est pas – encore – tout à fait vérifiée. "On s’attendait à recevoir beaucoup de connaisseurs et finalement on se retrouve souvent à enseigner aux clients. C’est très bien comme ça, c’est chouette aussi mais ce n’est pas le marché qu’on imaginait", admet-elle. Il faut dire aussi que leur arrivée dans la rue du commerce a été discrète. Ne pas faire de publicité était une volonté de leur part, le temps de prendre leurs marques les premières semaines.

Simple, basique

Si vous n’avez pas les bases, avant de vous lancer tête baissée dans le manga, il y a quelques petits trucs à savoir. D’abord, il se lit de droite à gauche, en partant de ce que traditionnellement on nomme la quatrième de couverture. Il en va de même pour le sens de lecture. Ensuite, il y a plusieurs genres, mais le manga reste globalement un style fantaisiste. "Le shonen, c’est la base classique, l’aventure, qui convient tant aux enfants qu’aux adultes. C’est là qu’on retrouve Naruto et One Piece, les plus connus. Il y a aussi le shojo, un genre romancé avec des histoires plus douces, et le seinen qui regroupe les thrillers psychologiques et autres œuvres pour adultes", poursuit Bérénice.

Il est vrai qu’elle en connaît un rayon. On dit même qu’elle les aurait tous lus. "Presque tous !, corrige-t-elle. Par contre, je m’efforce de savoir de quoi chaque livre parle, je lis au moins le résumé, je regarde les dessins pour me faire une idée et de cette façon proposer des choses adaptées aux clients". Les immanquables sont bien entendu à retrouver dans le magasin, mais aussi des livres plus spécifiques. Son frère Florian propose d’ailleurs quelques livres de sa bibliothèque personnelle en exposition.

En rayon, on retrouve par exemple la trilogie "En garde !" de Tokihiko Tamaru, qui parle d’escrime. "Il y en a aussi sur le vin, sur la cuisine. Les mangakas sont très forts pour faire apprécier des sujets qui nous intéresseraient peu de prime abord." Un autre argument pour s’y mettre ? Sans vouloir faire de l’ombre à la BD francophone et maintenant que le festival d’Angoulême est passé, on peut le dire. Un manga, ça coûte entre 6 € et 10 € seulement.