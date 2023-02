La Ville de Dinant souhaite l’acquérir en vue de la réduire en poussière. "C’est une maison dont la disposition et la taille ne correspondent plus aux standards actuels", souligne le bourgmestre, Thierry Bodlet.

L’idée serait par ailleurs d’éliminer juste à côté "un chancre". Car les deux maisons voisines, également propriété de la Dinantaise, avaient été détruites lors d’un incendie. Aujourd’hui, il n’en reste qu’un tas de ruines, des pierres entassées sans allure.

En abattant ces différentes constructions, la majorité dinantaise souhaite redonner une bouffée d’air au quartier. "Je pense qu’il faut aérer l’habitat à Bouvignes et le rendre plus qualitatif ", dixit le bourgmestre.

Il est question par la suite d’aménager à cet endroit un ensemble cohérent et d’y créer un espace en plein air agréable où les habitants pourront se retrouver.

"Il faudra désigner un auteur de projet. Mais on n’en est pas encore là car rien n’a encore été signé pour le numéro 24 de la rue Richier", précise le bourgmestre. Par contre, c’est signé avec la Dinantaise pour l’achat des maisons incendiées.

"Améliorer la qualité de vie des gens"

Au départ, la construction de trois habitations avait été évoquée en lieu et place des maisons sinistrées. "Finalement, il y a eu un changement de priorité. Au lieu de faire de petits logements, on imagine créer un espace aéré qui sera bénéfique pour l’ensemble du quartier. On peut imaginer incorporer des bancs, des plantations, du parking, des jeux d’enfants, etc. L’idée est vraiment d’améliorer la qualité de vie des gens."

Il faudra un peu de temps avant que tout ceci ne soit réalisé. "Rien ne se fera avant l’année prochaine", termine le mayeur.