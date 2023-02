Sombreffe: une manne céleste pour le budget communal 2023

La fiscalité communale est faible

Les dépenses de transfert augmentent quant à elles de 13%, soit de 417.000€, essentiellement réparties sur la dotation au CPAS (122.000€), la dotation à la zone de police (208.000 €) et la dotation à la zone de secours (69.000€). Les dépenses brutes de personnel augmentent de 14% (soit 570.000€), faisant suite aux sauts d’index (avril et juin), la prime pour le deuxième pilier de pension et les recrutements nécessaires pour compléter les équipes. Enfin, les dépenses de dette augmentent de 6% (60.000€).

D’autre part les recettes propres sont en augmentation de 12,5% (+ 1.230.000€). Au sein de ces recettes, celles de transfert représentent 96%, ce qui traduit l’extrême dépendance aux recettes externes et donc, la relative faiblesse de la fiscalité communale sombreffoise. Au budget extraordinaire, il faut noter un programme d’investissement ambitieux, de près de 9.300.000€, qui réintègre plusieurs projets de 2021 et 2022 qui n’avaient pas pu être menés. Dans ce budget extraordinaire, subventionné à hauteur de 43%, on retrouve près d’une vingtaine de postes, dont les travaux de réaménagement du Pré-Ravel (375.000€), le réaménagement de la rue du Pirou (650.000€), la transformation de l’école de Ligny (1.335.000€), l’achat d’un terrain pour lutter contre les inondations (318.000€) ou encore la rénovation du complexe sportif de Sombreffe (4.725.000€).

Un budget 2023 équilibré

"Certaines subventions liées à ces investissements nous imposent des contraintes, dont celle du timing. Les gestionnaires des projets sont prévenus et nous y serons attentifs, a indiqué l’échevin des finances. Et de conclure son exposé en soulignant que le budget 2023 est bien équilibré en ce sens qu’il maintient le patrimoine communal, qu’il est au service des citoyens, qu’il permet à l’administration communale d’être en ordre de fonctionnement et qu’il soutient le personnel communal dans sa formation et le développement de ses compétences.