Expo à Namu: Elise Leboutte, capteuse de lumière

Le premier tressaillement d’une émotion liée au spectre lumineux remonte à ses 4 ans, dans sa chambre d’enfant, quelque part derrière la citadelle de Dinant. C’est le souvenir précis d’un voile transparent filtrant la lumière extérieure. Et depuis, l’envie de la retranscrire sur des tableaux grands comme elle. Comme pour mieux s’y plonger. "Ce qui me fascine c’est la lumière extérieure qui vient s’inscrire dans un habitat. C’est une expérience qu’on fait tous chaque jour, elle est assez banale mais je trouve qu’il y a quelque chose de miraculeux là-dedans", témoigne-t-elle.

La lumière de la salle d’expo retranscrite

Du 8 février au 2 avril, Elise expose neuf tableaux au Centre culturel régional de Namur, au sein de l’exposition Elsewhere, en collaboration avec Lucile Bertrand, plasticienne d’origine française vivant aussi à Bruxelles. Au départ, elles ne se connaissent pas. Yves Depelsenaire, commissaire d’exposition, les a rassemblées dans le cadre du cycle One + One +. Pourquoi elles ? Pourquoi ensemble ? "Une intuition, une harmonie naturelle", répond-il.

Elise a conçu quatre tableaux expressément pour le CCN. Ils sont des fragments de certains reflets lumineux de la grande salle. "Ces formes de stries que l’on peut voir sur un des tableaux, on va la retrouver ici", explique-t-elle en désignant un endroit au sol. Ce sont les reflets ombrés des bambous situés à l’entrée. "C’est une invitation à mieux habiter avec les êtres et les choses, à porter une attention particulière à l’espace à partir des peintures. C’est une manière d’ouvrir les perceptions et les sens des spectateurs", dit-elle.

Une méthode très ritualisée

Elise travaille par superposition de nombreuses couches de peintures acryliques transparentes. C’est la technique du glacis. En ressort un tableau brillant comme de la soie, coloré mais avec discrétion. Pour concevoir un tableau, il lui faut environ 7 semaines.

Pour se mettre en condition, son rituel est bien rodé. La musique y occupe la part belle. Son style: l’ambient. Des sons diffus ressemblant vaguement au bruit du coquillage plaqué contre l’oreille. Elle y voit une certaine équivalence avec sa peinture. "Cette musique faite à partir de sons du quotidien donne la sensation d’une plongée physique dans le son. Il y a un lien avec mon travail dans le sens où j’essaie de donner une certaine présence physique aussi", développe-t-elle. Et puis, il y a la gestualité. "Je fais un peu toujours les mêmes gestes, avec une certaine discipline. C’est un combat pour moi de reproduire au mieux la lumière, chaque couche est un nouveau défi. Curieusement, le résultat est apaisant".

En émane même une atmosphère hautement méditative. Il faut le voir, non pour le croire, mais pour le ressentir.