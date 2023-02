Dinant : pour la Saint-Valentin, l’échevin Closset se la joue "lover" sur Youtube

Oh ma Carine vient d’être posté sur Youtube. "C’est une vieille chanson des années 60 que j’ai remise au goût du jour. J’ai changé les paroles pour ma compagne, précise l’homme jamais à une"copèrerie"près. On a tourné ça voilà 15 jours. La chanson, elle, a été enregistrée dans un studio, chez un copain. C’est super-bien fait", s’avance-t-il.

Le clip du titre a été tourné à la collégiale de Dinant, avec "des amis": Denys Gigot de Natoye (ex-musicien de feu le Grand Jojo), mais aussi Michel Monjoie, le chef du camping de Dinant, et les Bouvignois Michel et Thibaut Simon, saxophonistes père et fils. Une passion qui permet à l’homme politique de se "détendre de l’atmosphère communale et de mon entreprise. Je fais ça à la rigolade." Encore bien, aurait-on envie de dire.

Les titres de l’échevin sortent un peu plic-ploc. Ils rencontrent toujours leur petit succès sur les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux. " Ma dernière chanson, “ Mourir auprès de mon amour ”, a été vue plus de 26 000 fois", souligne-t-il fièrement. En parallèle à Oh ma Carine, un autre titre Sourire à l’amour a été enregistré la semaine dernière.

Un disque en préparation

Un CD, compilant tous ces tubes en puissance, est en route, avec sept ou huit airs dont seul "l’artiste" a le secret. " J’adore faire des choses pour faire connaître Dinant. Le titre sur la Leffe (lire par ailleurs) par exemple me tenait à cœur car à l’étranger, tout le monde connaît cette bière, mais personne ne sait que Leffe, c’est un quartier de Dinant. J’aime faire savoir qu’il n’y a pas que le saxophone chez nous."Le clip fraîchement sorti devrait faire sourire, tant il est kitch." C’est du Robert", reconnaît-il lui-même. Il assume. On vous le disait.

Un CD distribué avec des casiers de Leffe

Voilà un an, Bob Closset sortait une chanson poussant à déguster la célèbre bière dinantaise… pour lutter contre le cancer. Un paradoxe en soi. Un disque avec cette seule chanson va être pressé. «Mais je n’ai pas encore eu le temps de le finaliser», souffle-t-il.

Car un CD sera prochainement distribué avec les casiers de Leffe. « On va en produire des milliers.» Les bénéfices des chansons, des différents disques, seront intégralement reversés au Télévie, dixit l’échevin qui insiste : «Je ne fais pas de bénef avec ça.»