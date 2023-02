À Aische, on a trouvé un terrain… d’entente pour le grand feu

Il y a quelques semaines, les organisateurs recevaient en effet un avis défavorable des services de secours. Implanté sur la place centrale du village, comme c’est le cas depuis des dizaines d’années, le bûcher était jugé trop proche des habitations.

"On a quand même pu trouver un emplacement qui convenait à tous: l’agriculteur propriétaire du champ, les pompiers… et l’organisation", se réjouit Astrid Cassart, pour le comité. Ce sera au coin de la rue du Château et de la route de Perwez. Le 18 février, dès 10 heures du matin, un cortège animera les rues du village. Les Pierrots, en vedette, seront épaulés par d’autres groupes folkloriques. Dans l’après-midi, le cortège lancera l’ambiance dans une seconde partie du village et tout le monde se réunira dès 20 heures autour du bûcher. Et si l’hiver partira bel et bien dans les flammes, la soirée ne sera pas terminée pour autant. Les joyeux fêtards sont en effet attendus à la salle du village pour la soirée animée par Star One. Avec le Tims toujours aux manettes pour… mettre le feu. Évidemment.