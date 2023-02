Pierre Joyeux habite Wépion près du ruisseau du Suary. Depuis une semaine, il a des visiteurs qui ne sont pas les bienvenus : des castors. Ce passionné d’horticulture a planté près de 600 arbres, dont des essences rares, dans son jardin de 30 hectares. Dix d’entre eux ont été attaqués par les castors. Il y en aurait pour 2500 € de dégâts.

2. Championne de voltige équestre à 9 ans

Louise Meskens, 9 ans, est devenue, il y a peu, championne de voltige équestre. Une discipline qui allie gymnastique et équitation. Il n'est pas évident de grimper sur un cheval en train de trotter et de réaliser d’impressionnantes figures. Elle y parvient pourtant très bien. Et c'est un peu grâce à ses parents qui ont aménagé, dans le jardin familial, à Temploux, un manège où la fillette peut s’adonner à sa passion.

3. La diaspora turque touchée en plein cœur par le séisme

Depuis son commerce, le Namurois Hamza Gursever veut aussi être solidaire avec les victimes du séisme. "Verser de l’argent, c’est le plus efficace", estime-t-il. ©ÉdA – Florent Marot

Hamza est le patron d’Eurofruits sur le boulevard d’Herbatte à Namur. Sa nièce et ses enfants habitent dans la rue commerçante principale de Marash, une ville qui a été fortement touchée par le séisme en Turquie. Ils ont réussi à sortir de justesse de leur maison qui s’effondrait mais ils ont tout perdu. La communauté turque se mobilise pour venir en aide aux sinistrés.