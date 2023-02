Thiago, un Namurois de 6 ans, joue dans son premier film avec l’humoriste Booder (vidéo)

Un lien s’est tissé entre Booder et Thiago. ©ÉdA – 60461136437

Booder, lui, joue Momo, un comédien un peu raté en manque de rôles. Lors d’une visite à un ami dans un hôpital pédiatrique, le personnage fait la connaissance de Michel, directeur d’une association de clowns bénévoles rendant visite aux enfants hospitalisés. Momo se laisse alors convaincre de faire rire les bambins malgré la maladie. Très vite, les enfants tombent sous son charme. Tous ensemble, ils mettent au point un spectacle de cirque dans lequel chaque enfant a un rôle déterminant. "Thiago est en général très expressif. Je pense que c’est l’énergie qu’il dégage qui a plu aux réalisateurs, et son naturel aussi, relate sa maman, Vanessa. Ils ne pouvaient pas travailler avec des enfants réellement malades pour des raisons sanitaires, et ils n’ont choisi que des enfants qui n’ont quasiment jamais fait de cinéma pour avoir une certaine authenticité."

Cette comédie dramatique a été tournée l’été dernier durant cinq semaines au total, en partie au CHU Brugmann à Bruxelles. Thiago a dû être présent cinq jours.

Des valeurs profondes

Mais comment Thiago s’est-il retrouvé dans un long métrage qui sera dans toutes les salles obscures dès ce 15 février ? "La marraine de notre fille aînée est comédienne et elle avait suggéré un jour d’inscrire nos enfants dans une agence de casting, explique Vanessa. C’est ainsi qu’ils ont prêté leur image pour quelques publicités. Thiago a notamment participé à une pub pour l’enseigne Dreamland et une autre pour le magasin de vêtements pour enfants Tape à l’œil. Puis, nous avons été sollicités pour qu’il passe le casting."

Au départ, Thiago et ses parents connaissaient juste le titre du film mais ignoraient le sujet abordé. "Avec un titre comme “Le Grand Cirque”, on pouvait imaginer un thème très joyeux, déclare sa maman. Mais c’est seulement une fois qu’il a été retenu qu’on a reçu le synopsis. On a découvert que c’était un film avec des valeurs assez profondes comme la solidarité. C’est de cela aussi dont nous sommes fiers au-delà du fait de voir notre fils à l’écran."

C’est vêtu d’un pyjama, de pantoufles et d’un foulard sur la tête que Thiago interprète le rôle du petit Julien, atteint d’une maladie grave. Son texte est court mais il crève l’écran par sa mignonnerie et sa présence scénique. "On ne connaît pas la pathologie dont il souffre, les réalisateurs ont préféré ne pas la nommer, explique Vanessa. Le sujet du film, qui tourne autour du rapport à la maladie et à la mort, est exprimé de manière poétique."

De façon imagée et délicate, le film représente en effet la destinée parfois tragique de ces bambins. Une fiction qui colle malheureusement à ce que peut être la réalité. "Le film parle beaucoup d’envol, une façon subtile d’évoquer la mort, expose Vanessa. Ça a été un petit choc quand Thiago s’est vu à l’écran pour la première fois. La mort est un sujet abstrait pour un enfant de son âge, alors on a pris le temps de lui expliquer les choses." Même si le thème est dur, il est néanmoins universel. "Le film permet de l’aborder en famille avec les enfants, ajoute-t-elle. On a bien sûr une pensée pour toutes les personnes qui traversent ce genre d’épreuves."

Thiago interprète le rôle de Julien, un enfant atteint d’une maladie grave.

Booder fédérateur

Quand on demande à Thiago s’il veut faire du cinéma quand il sera grand, il répond qu’il ne sait pas encore. "Il fera évidemment ce qu’il voudra. S’il a envie d’explorer cette voie, nous l’encouragerons et s’il ne le souhaite pas, ce sera bien aussi", estime Vanessa. Ce que la petite famille retient avant tout, c’est la belle expérience qu’elle a vécue. "C’est chouette de voir l’envers du décor et de pouvoir aller à la rencontre d’un milieu qu’on connaît peu même si mon compagnon et moi, on a fait beaucoup de théâtre", confie-t-elle. Entre les scènes, les enfants jouaient ensemble et des amitiés se sont tissées. "Pour ça, Booder est fédérateur. Il faisait des vidéos avec les enfants pendant le tournage où ils chantaient et dansaient." Une superbe aventure donc et peut-être le début d’une future passion pour le petit garçon.