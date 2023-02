Olivier Gourmet de passage à Dinant pour le tournage d’une série sur le "violeur de la Sambre"

Pour lui, c’est une aubaine pour la Ville. "Plus de 50 personnes ont logé à Dinant pendant plusieurs semaines. Ils ont tourné trois jours à l’hôtel de ville et au palais de justice, mais ils sont restés bien plus longtemps. Ils ont quitté les lieux durant la nuit de jeudi à vendredi."

Pour la ville, c’est une belle publicité. "Ça permettra de faire connaître Dinant à travers le film".

Le bourgmestre a été impressionné par les moyens déployés. "On se rend compte du déroulement d’un tournage. C’est assez extraordinaire de voir le personnel et le matériel qu’il faut pour tourner des scènes qui nous paraissent toutes simples à la télévision. C’est une préparation inimaginable."

L’équipe de tournage avait pris ses quartiers au sein de l’Interparking (ancienne école des Sœurs Notre-Dame), notamment pour les aspects liés au catering.

Inspiré de faits réels

Sambre est une mini-série de six épisodes de 52 minutes, dirigée par le cinéaste français Jean-Xavier de Lestrade, avec au casting Olivier Gourmet, Alix Poisson, Noémie Lvovsky, Clémence Poésy.

Le thriller est inspiré de faits réels. Fin des années 1980, jusqu’en 2018, dans le nord de la France, mais aussi en Belgique, des femmes sont violées tôt le matin, toujours de la même manière, sur la même route, le long de la rivière la Sambre.

Les policiers ne prennent pas la mesure de ces agressions et ne font pas le lien entre elles. La justice est débordée devant les dossiers qui s’accumulent.

Il faudra attendre trente ans pour arrêter le "violeur de la Sambre", un certain Dino Scala, condamné à 20 ans de prison le 1er juillet 2022 par les Assises du nord pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d’agressions sexuelles.

La série devrait être diffusée en télévision d’ici quelques mois.