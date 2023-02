Harcèlement dans un quartier de Sauvenière

Le conseil de la partie civile énumère ce qu’elle a dû subir: “Sa haie a été brûlée au round up en 2020, on a versé de l’huile sur son muret, on a lacéré ses sacs-poubelle, on a mis un couteau dans sa boîte aux lettres, on a ouvert une bonbonne de gaz devant chez elle, des arbustes ont été détruits et la prévenue lui a même montré ses fesses. Des coups et blessures sont survenus le 27 octobre 2018: après avoir giflé ma cliente, la prévenue a enfoncé ses ongles dans la chair de ses avant-bras. Psychologiquement, elle est aujourd’hui atteinte d’une incapacité permanente de 7%.” L’avocat réclame une somme provisionnelle de 1000 € et la réalisation d’une expertise afin de chiffrer le dommage de sa cliente.

Le substitut Vandermeiren requiert pour sa part la réalisation d’une expertise de la victime afin d’évaluer son incapacité et d’une expertise mentale de la prévenue.

Jugement le 17 mars.