"Fripes from desire", un événement dédié à la seconde main et au vintage le 11 mars à Namur

Dans cette logique anti-consumériste, le groupe de copines les Gozettes a imaginé "Fripes from desire" qui aura lieu pour sa deuxième édition le samedi 11 mars.

On connaissait déjà les quatre Namuroises pour l’organisation de leur marché de créateurs dont la dernière édition, autour du zéro déchet, avait eu lieu le 11 décembre 2022. Cette fois, l’événement est axé sur les vêtements. "La première édition avait très bien fonctionné alors on a décidé de remettre le couvert mais cette fois-ci, ce sera encore plus diversifié, explique Gaëlle Defeyt, l’une des initiatrices. On a demandé à nos exposants de proposer aussi des habits pour les hommes, pour les grandes tailles, etc, afin qu’un maximum de monde puisse y trouver son bonheur."

Parmi les exposants, on retrouve des boutiques physiques ou en ligne de la région namuroise ou carolote: Les Passantes Vintage, Bonne Maman, Les Petites Pépites Vintage, Binauche, FripeStyle, Sans Allure, ObladiOblada et Petite Carolo Vintage. "À Namur, il y a des boutiques de vêtements vintages ou de seconde main mais il n’y a pas vraiment d’événement autour de ça, contrairement à d’autres régions où c’est plus en vogue, ajoute Gaëlle. On trouvait donc ça chouette de proposer ça ici et de rassembler en un seul lieu ceux et celles qui sont sensibles à la récup’, le tout dans une ambiance conviviale. Ça permet non seulement au public d’avoir un large choix mais également à une vendeuse de Charleroi de faire connaître ses pépites à Namur par exemple." Il sera aussi possible de se faire tatouer avec la présence de Studio MMR et de TB Manifesto qui crée des tatouages féministes éphémères.

Pièces uniques de qualité

Si la fripe n’était pas tendance il y a quelques années, elle a acquis ses lettres de noblesse au fil du temps et jouit d’une image plus positive qu’auparavant. La fripe est à la mode comme en témoignait notamment le patron de la Frip Café (rue des Brasseurs) dans notre journal du 9 septembre dernier. "L’avantage d’un événement comme celui-là est aussi de pouvoir dégoter des pièces que l’on aurait jamais trouvées ailleurs. Ce sont des pièces uniques et de qualité. En se baladant à Fripes from desire, on peut vraiment avoir un coup de cœur, ajoute Gaëlle Defeyt. Il y en aura pour tous les goûts et à tous les prix !"

Pour flâner et chiner des merveilles tout en passant un bon moment, l’événement proposera un bar et de quoi se sustenter. Par ailleurs, le lieu choisi sera l’occasion pour le public de découvrir les créations d’Intrinsek: fauteuils, mobilier, déco, tapis, etc. La journée se clôturera par un show des djettes namuroises DJ Gaz & MC Ginette !

Adresse: Intrinsek, rue Théodore Baron, 42-43. Ouvert de 13h à 20h. Entrée gratuite.