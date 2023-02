Des soldes d'hiver peu fructueux à Namur

"C’était assez spécial. Dans l’ensemble, je dirais que les soldes étaient moyennement corrects. Nous avons bien débuté, ensuite ça s’est fortement calmé pour remonter légèrement vers la fin. Ce n’était le rush qu’un seul samedi sur le mois, alors que c’est censé être un jour où nous vendons le plus. Cela dépend de la clientèle, certains achètent beaucoup et d’autres achètent moins en choisissant des articles avec une grosse réduction" développe Romain Janssen, vendeur dans la boutique "Abribus" à Namur.

Le résultat n’est pas le même pour tout le monde. En effet, les trois boutiques "O’Street", estiment avoir fait de belles ventes durant ces soldes de janvier. "Nous ne ressentons pas forcément la crise énergétique. Nous avons bien vendu durant la première semaine des soldes, ensuite c’était un peu plus calme pour reprendre de plus belle vers la fin. Nous n’avons pas vraiment vu de différence par rapport aux années précédentes malgré la crise actuelle que nous vivons et nous sommes contents de notre mois de janvier" ajoute Jimmy Michaux, vendeur au magasin O’Street.

Taux de vente inférieur aux années précédentes

Au niveau des chiffres, on note une diminution par rapport à 2022. Malgré un taux de fréquentation supérieur à 40% par rapport à l’an dernier, le panier moyen est en chute puisqu’il a diminué de 47,5%. Quant aux taux des ventes et au chiffre d’affaires des commerçants, il est également moins bon. 45% inférieur ou égal à 2022.

"Les pourcentages n’ont pas tendance à augmenter. On ne récupère pas les chiffres d’avant covid et l’on remarque une stabilisation ou une chute par rapport à l’après covid et ici à la crise énergétique" raconte Ethiene Detier, président de l’association des commerçants.

Une diminution peut-être due non seulement à la crise énergétique mais aussi au commerce en ligne où des soldes sont présents tout au long de l’année : "Les black friday qui avaient lieu peu de temps avant les soldes ont joué aussi"analyse Etiene Dethier.