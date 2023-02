Namur : Vincent Pagé, toujours fidèle au poste

"Regardez bien la tête de son producteur et celle de son metteur en scène pendant le spectacle, explique en substance Sébastien Hébrant, patron du Théâtre Jardin Passion où se produit Vincent Pagé, et vous verrez vite si le spectacle fonctionne ou pas."

Mardi soir, au terme d’une heure vingt de "seul en scène", le pari semblait gagné pour celui qui sévit, depuis plus de trente ans, comme facteur le jour et comme comédien après journée.

C’est d’ailleurs dans sa longue expérience professionnelle, émaillée de rencontres multiples, tantôt émouvantes, tantôt savoureuses, parfois surréalistes, que Vincent Pagé puise de quoi écrire ses spectacles.

Du facteur, à l’agent Bpost

Accompagné, dans l’écriture de ceux-ci, par Xavier Diskeuve, son comparse de longue date et par ailleurs son producteur, le "F’acteur" namurois nous livre, avec "Fidèle au poste", son quotidien au sein de cette grande institution qu’est la poste. Un mastodonte qui a terriblement évolué au fil des ans.

Si Vincent Pagé adore son métier, il n’en reste pas moins que celui-ci, à ses yeux, comme pour beaucoup de ses nombreux "clients", comme il les appelle affectueusement, n’a plus rien à voir avec ce qu’il était naguère. Remisés au placard le képi aux armes de la poste, la pèlerine en laine sombre et autres chaussures molière. Bonnet avec lampe frontale, casquette molle, polo, gilet fluo, pull ont remplacé le strict uniforme qui contribuait au prestige de la fonction. Finie aussi cette époque où les gens connaissaient leur facteur et inversement, prenaient le temps de discuter avec lui, de lui offrir un coup. Aujourd’hui, explique le self acteur, on n’a plus le temps.

Le métier a bien changé

On croule sous les colis à distribuer, que certains voudraient avoir avant même de les commander, les folders publicitaires attendus impatiemment par d’autres qui considèrent que leur journée est fichue s’ils ne les reçoivent pas, ou sous les contrôles des instances supérieures qui trouvent que votre manière de conduire la camionnette de fonction n’est pas toujours adaptée et vous envoie, de facto, en formation.

Le métier a bien changé, confie le comédien, pour ces facteurs de la poste devenus désormais des agents Bpost. C’est cette évolution, pas toujours positive, qui sert de fil rouge au nouveau spectacle de Vincent Pagé. Un spectacle bon enfant dans lequel on découvre, avec un œil amusé, parfois goguenard, une galerie de sympathiques "clients" du comédien-facteur le plus célèbre de Bpost.

