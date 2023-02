Namur: un rond-point pour sécuriser le carrefour de la Vecquée

Un projet qui fait forcément un détour par le parlement wallon. Récemment, le député Benoît Dispa (Les Engagés) a sollicité, par écrit, le ministre de la Mobilité Philippe Henry (Écolo) afin de s’enquérir de l’état d’avancement du dossier et des timings de réalisation des travaux. Les premières interventions devraient avoir lieu dans les prochains mois. "Notre priorité en 2023 dans cette zone est la sécurisation du carrefour N954/route de la Navinne/rue Marcel Lecomte", a répondu le ministre questionné. Par sécurisation, ce dernier entend notamment la création d’un giratoire. Laquelle passera par une procédure d’expropriation des terres voisines. "La Région va récupérer du terrain pour l’aménagement du nouveau giratoire comprenant des trottoirs en dolomie, deux quais bus, des fossés drainants et des talus, précise-t-on au cabinet de Philippe Henry. Une zone drainante sera récupérée pour reprendre les eaux du nouveau giratoire et de la chaussée existante (N954)."

Le chemin menant au bois tombera, lui aussi, dans le giron régional pour être réhabilité et pour permettre la création d’un trottoir et de places de parking.

"Concernant les aménagements cyclopiétons sur ce tronçon, un budget pour une étude a été programmé lors de la révision du PIMPT (Plan infrastructures et mobilité pour tous) en décembre 2022, a précisé le ministre dans sa réponse à Benoît Dispa. En outre, cet aménagement permettra de sécuriser un itinéraire de marcheurs se rendant dans les bois de la Vecquée."

Concernant les délais de réalisation du dispositif, Philippe Henry évoque donc 2023. Avec une nuance toutefois: la fixation du calendrier dépend de l’aboutissement de la procédure d’expropriation.