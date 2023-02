Les faits ont eu lieu entre le 1er février 2021 et le 8 février 2022 et se sont déroulés entre Andenne, Huy et Liège. Il ressort de l’enquête que 34 kg d’héroïne et trois kg de cocaïne auraient été vendus par les protagonistes du dossier. Le parquet considère que les deux dirigeants de cette association ont opéré pour une organisation criminelle active dans le commerce de stupéfiants à grande échelle.

Interrogés par le tribunal, les deux dirigeants réfutent avoir joué ce rôle et expliquent qu’ils agissaient pour le compte d’autres qui, eux, étaient les dirigeants. Tous les prévenus ont tenté de minimiser la durée de la période durant laquelle ils ont été impliqués dans ces faits. La plupart d’entre eux évoquent également une situation financière compliquée liée à la période de Covid, qui les aurait poussés à vendre de la drogue pour subsister.

La zone de police des Arches a commencé à enquêter en juillet 2021 sur un trafic d’héroïne et de cocaïne qui durait depuis six mois. Celui-ci fonctionnait via plusieurs call-centers, dont un était installé dans un espace de coliving situé à Liège. Le substitut Marganne a mis en avant le caractère très organisé de l’association. "Celle-ci comptait 157 clients, qui étaient tenus au courant des numéros à appeler via une liste de diffusion Snapchat. Des voitures étaient louées, des chauffeurs étaient formés. Dans leurs échanges, chacun des protagonistes était désigné par une lettre de l’alphabet. Des cadeaux étaient faits par les deux principaux prévenus à certains clients. Ces deux derniers acceptaient des crédits mais payaient également les amendes routières des différents chauffeurs, qui réalisaient les livraisons de drogue au moyen de voitures spécialement aménagées."

Toutes les deux semaines, le produit de la vente de drogue était reversé aux commanditaires du trafic, qui demeurent inconnus à ce jour.

500 000 € de confiscations

Le ministère public requiert six ans de prison et 2 000 € d’amende pour chacun des deux dirigeants de l’association. 200 000 € de confiscations par équivalent sont également réclamés pour chacun de ces deux protagonistes. Des peines de prison de 37 mois sont requises contre quatre des chauffeurs. 15 mois de prison sont réclamés contre quatre autres protagonistes et une peine de travail est sollicitée pour un prévenu ayant exercé un seul jour la fonction de livreur. Au total, 500 000 € de confiscations sont requis pour l’ensemble des prévenus

L’avocate d’un des prévenus présenté comme un des dirigeants de l’association plaide un sursis probatoire pour son client. “Les réels dirigeants n’ont pas été arrêtés. Pour les autres, les rôles étaient interchangeables. La preuve ? Le trafic se poursuivait trois mois après l’interpellation de mon client.”

Des peines de travail sont plaidées pour sept prévenus, une peine de probation autonome l’est pour un dernier. Deux prévenus étaient défaillants. Les avocats demandent au tribunal de ne pas faire droit aux demandes de confiscations du ministère public, afin de ne pas déclasser socialement leurs clients.

Jugement le 9 mars.