Le prévenu a appris, lors d’un séjour de quatre mois qu’il passait à l’étranger, que sa femme avait eu une relation avec un autre homme. “J’ai flirté avec quelqu’un aujourd’hui. Je me suis laissée guider par mes désirs et ses belles paroles”, lui avait écrit son épouse, début mai 2022. “Mais par téléphone, elle lui a aussi dit qu’il y a eu une seconde scène qu’elle n’a pas consentie”, ajoute son avocat Me Toussaint.

Dès son retour en Belgique, le prévenu s’est rendu dans un garage automobile de la région où travaillait l’amant et violeur présumé de sa femme. Sur place, l’homme de bientôt 50 ans est allé à la rencontre du patron, à l’étage, puis est redescendu s’en prendre à un mécanicien avec un cutter. “Il a fait glisser la lame en lui disant “je vais te trancher la gorge” ”, précise la partie civile, Me Fery. La victime a été touchée au bras, en se protégeant le visage. “Sans ce geste, il touchait une zone vitale”. Ironie du sort, la victime n’était pas la bonne personne.

Concernant la préméditation, la partie civile et le parquet de Namur évoquent un “cas d’école”. Dans de nombreux messages adressés à son épouse alors qu’il était toujours à l’étranger, le prévenu a annoncé son intention de poignarder à mort le présumé violeur de sa femme, pour laver son honneur et celui de ses enfants. Ils estiment la tentative d’assassinat établie sur base de ces déclarations mais également sur l’arme utilisée, la zone visée, la violence du coup porté et l’attitude du prévenu, arrivé énervé et qui a pris la fuite après les faits.

La défense plaide quant à elle une requalification en coups et blessures involontaires. Le prévenu indique qu’il avait le cutter en main et a blessé la victime en effectuant un geste de défense. Jugement le 9 mars.