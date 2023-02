Gembloux: 18 jeunes conseillers pour des projets constructifs (Vidéo)

Dix-huit enfants siégeront au sein de ce conseil communal. Ils sont issus de la plupart des écoles du territoire communal, tout réseaux confondus. Ce mardi soir, seize d’entre eux (les deux derniers étaient en classe verte) ont prêté serment sous l’œil admiratif de leurs parents et professeurs dans la salle du conseil communal.

Apprentissage de la démocratie et du sens du compris sont au programme du conseil communal des enfants. ©vincent desguin

Avant ce moment protocolaire qu’ils garderont immanquablement en mémoire, les jeunes élus se sont déjà mis au travail. Et pour cause, ils devront aller vite pour réaliser l’une de leurs idées d’ici le mois de juin. La tâche s’annonce ardue, d’autant que cette poignée de jeunes élèves de cinquième année n’en manquent pas. Parmi leurs thèmes de prédilection, l’écologie, mais aussi l’aide à la personne. Dans leurs projets, il est notamment question de rendre visite aux résidents de maisons de repos, d’adresser des lettres à des personnes isolées où à des enfants hospitalisés, de partir à la rencontre de sans domicile fixe, mais pas seulement… Le harcèlement scolaire figure encore au programme, de même qu’un projet plus créatif de mur d’expression itinérant. Tout comme leurs aînés, les jeunes conseillers auront bien vite fait de se frotter au délicat exercice du débat démocratique, du compromis et de la prise de décision.

Pour accoucher de ce projet, les élus seront accompagnés tout au long de leur mandat par des animatrices de l’ASBL Animagique.