Centre de Namur : la lutte contre les stupéfiants se poursuit

Le même type de patrouilles et opérations de sécurisation que celles organisées très régulièrement en 2022 seront donc maintenues. Certaines thématiques, comme celle de la vente et détention de stupéfiants, focaliseront toujours l’attention des policiers. Les services de la Zone de Police continueront également à adapter leurs objectifs et à faire preuve de souplesse en fonction des autres phénomènes connus ou nouveaux qui pourraient survenir et s’installer dans l’espace public de l’ensemble de la commune.