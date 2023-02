Andenne : onze appartements qui dérangent

Mais du côté des riverains de la rue de Perwez, on est nettement moins séduit. Le petit hameau bercé par le gazouillis des oiseaux comprend 32 maisons unifamiliales de trois ou quatre façades de gabarit moyen, récentes ou plus anciennes. «En face de chez moi et de mes voisins, on va trouver deux blocs de béton, déplore Thierry Roulet, habitant de la rue. Ce projet ne respecte pas le caractère rural de ce quartier.»

Autre grosse crainte émise par Thierry et les autres riverains : le risque d’inondations. «On redoute une couverture complètement imperméable de la zone bâtie (sur cette rue en pente). Ce qui risque d’occasionner un ruissellement potentiellement très important vers les maisons de la rue dans sa partie basse alors qu’un ruisseau déjà capricieux déborde occasionnellement dans les jardins de certains riverains», épingle-t-il. Par ailleurs, les épisodes de pluies intenses étant plus fréquents (on se souvient des inondations de l’été 2021), ces maisons pourraient donc se retrouver sous eau de façon régulière.

Écran de pierre

Ils reprochent aussi au projet sa densité. «Le propriétaire du terrain était venu nous voir il y a quelques mois. Il avait parlé de six appartements, se souvient Thierry. Mais entre-temps, il a fallu composer avec la hausse du coût des matériaux. Plutôt que de reporter le projet, il lui en fallait un plus rentable. Il a alors augmenté le nombre d’appartements.» D’après ses calculs, les bâtiments s’élèveront à 12 mètres au-dessus de la rue de Perwez dans sa partie haute et à une hauteur comprise entre 16 et 18 mètres au-dessus de sa partie basse. Les riverains dénoncent tout bonnement «un écran de pierre et de béton» juste devant leurs domiciles, bâtis dans cette rue déjà très étroite.

À cela s’ajoute le trafic qui sera engendré par les allées et venues des occupants des 11 appartements et des 22 places de parking. «Ils vont venir faire demi-tour dans cette ruelle limitée aux riverains. Quid lorsqu’ils auront des invités? Cet endroit n’est absolument pas adapté à ce trafic additionnel», estime Thierry Roulet. Pas adapté non plus au charroi lié au chantier. «Si le projet est accepté, nous sommes partis pour environ deux ans de travaux, soit deux ans de nuisances majeures dont 7 ou 8 mois d’excavation et de terrassement avant de construire les murs, souligne-t-il. On doit pouvoir vivre durant ce chantier sans être coincé à la maison! Sans compter que le percement du talus schisteux sur lequel est prévu le projet va occasionner des conditions de creusement agressives pour le voisinage et provoquer des vibrations, des fissures, etc.» Il en avait déjà fait les frais l'an passé lors du nettoyage du terrain. «Les voisins d’en face avaient eu leur porte d’entrée abîmée à cause de pavés éjectés», note-t-il.

Les riverains insistent aussi sur l’intimité et l’esthétique. Avec leur balcon de 20 m2, les logements auront une vue plongeante sur les propriétés en contrebas et constitueront un écran pour les chalets habités du haut de la rue.

Folie des grandeurs ?

D’une manière générale, ils regrettent aussi «la fureur de construire» de leur bourgmestre, Claude Eerdekens. «D’ici 2025, il veut atteindre plus de 30000 habitants à Andenne (on en comptait près de 28 000 il y a un an, NDLR), indique-t-il. La baisse de la démographie belge va suivre celle de ses voisins, ce n’est plus une hypothèse. On va tout droit vers une offre immobilière excédentaire.»

Sur la forme, le voisinage se désole du manque de communication du promoteur et de la Ville. «Le panneau d’enquête publique était mal placé et pas très visible. On l’a vu vers le 21 janvier alors que l’enquête publique se terminait le 6 février. Quinze jours, c’est peu!»

S’il estime ne pas être suffisamment entendu, le groupe d’opposants d’une vingtaine de riverains (dont une douzaine très active) se défendra avec un avocat spécialisé en urbanisme. Il n’est pas exclu que le conseil d’État soit saisi. «Il est inacceptable d’inciter les gens à s’installer en zone rurale en leur vantant le bonheur de vivre à Andenne et puis de changer les règles et le contexte», conclut-il.

Pas comme une lettre à la poste

Outre l’enquête publique, différents services de la Commune doivent rendre un avis, de même que l’Inasep (au sujet de l’égouttage, de l’évacuation des eaux, etc) et les pompiers entre autres. Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne aura lui aussi sont mot à dire.

«On attend toujours de disposer de tous les éléments avant de se positionner», indique le bourgmestre, Claude Eerdekens. Selon lui, ce dossier mérite une réflexion approfondie du collège et il «n’est pas susceptible de passer comme une lettre à la poste».

Dans le cadre de l’enquête publique, la Commune a reçu plusieurs observations et/ou réclamations de citoyens. À titre personnel, le mayeur a reçu trois avis négatifs «qui ne sont pas fantaisistes», estime-t-il, souhaitant toutefois garder une certaine neutralité à ce stade…