À la citadelle de Namur, le hangar aux affûts n’est plus un boulet (Vidéo)

Un nouveau chapitre est en passe de s’écrire au terme d’un vaste chantier de restauration entamé en avril 2022. Au total, ce sont 693 000 € qui ont été déboursés pour relifter le hangar, dont 80% ont été subsidiés par la Région dans le cadre de la Politique intégrée de la ville (PIV). "On a respecté les délais mais aussi les budgets et le lieu", se réjouit l’échevine de la citadelle, Anne Barzin (MR).

Le parti pris a été d’offrir plus de confort aux utilisateurs du bâtiment sans toutefois procéder à des interventions qui auraient dénaturé l’endroit. Ainsi, les aménagements qui ont été effectués n’atténuent en rien le côté brut et authentique de la structure. Néanmoins, le hangar jadis voué à une fonction militaire, peut désormais dévoiler son plein potentiel touristique. La couverture et les verrières ont été remplacées et la charpente réparée afin de résoudre les problèmes d’infiltration et de stabilité. La double porte en bois a été reproduite à l’identique. Les fenêtres ont retrouvé leur format initial ainsi que leur couleur rouille que l’on présume être celle d’origine. Les murs ont été nettoyés voire rejointoyés en certains endroits. À l’intérieur, l’électricité a bénéficié d’une remise aux normes et des sanitaires ont été installés.

Le retour des vignerons namurois ce week-end

"Comme ce fut le cas tout au long de son histoire, le bâtiment a donc été rénové pour répondre aux nouveaux besoins", a commenté Anne Barzin. Ceux-ci sont désormais événementiels, culturels et conviviaux.

Expositions, visites pédagogiques à destination des groupes scolaires, fêtes d’anniversaire, réunions de team building, la liste des possibilités d’occupation est longue. Et s’il reste encore un petit coup de peinture visant à rafraîchir les murs intérieurs, le hangar aux affûts sera mobilisé dès ce week-end à l’occasion du salon des vignerons. Une première occupation après rénovation durant laquelle, les visiteurs ne manqueront pas de trinquer à la santé du QG retrouvé… avec un "ch’ti" canon de circonstance.