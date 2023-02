Province de Namur : des actions de grève à géométrie variable dans les écoles

Valérie Collin, directrice de l’institut Notre-Dame du Sacré-Coeur de Beauraing, évoque aussi des actions ponctuelles comme de courts arrêts de travail ou des informations aux enseignants. "C’était une grève de dernière minute donc les enseignants ont préféré faire des actions ponctuelles pour ne pas prendre leurs élèves en otage, explique-t-elle. La situation doit bouger mais ils cherchent d’autres alternatives pour y arriver."

À l’école communale de la Molignée, qui a trois implantations, les parents avaient été prévenus via une communication dans le cartable des élèves. "Nous sommes implantés à Warnant, Denée et Haut-le-Wastia. C’est dans cette dernière qu’il y a le plus de grévistes, informe le directeur Jean-Luc Elias. Mais une garderie a été organisée pour les plus petits avec des accueillantes du service de l’Accueil temps libre (ATL) pour éviter que les parents ne soient trop ennuyés par ces actions. Dans certaines classes où les cours ne sont pas donnés, les élèves sont encadrés et bénéficient d’activités ludiques et intéressantes." On l’aura compris, les actions les actions de protestation ne sont pas massivement suivies. Rappelons qu’une délégation en front commun rencontre ce mardi le président du PS, Paul Magnette, avant de rencontrer les autres présidents de partis au pouvoir en Fédération Wallonie-Bruxelles.