Dinant: le nouveau plan de stationnement approuvé, tout le centre deviendra payant

Pour rappel, ce plan prévoit de rendre payantes des zones auparavant gratuites, comme la place Cardinal Mercier (Leffe) et la place d’Armes (prison). Avec un principe: plus on s’éloigne du centre, moins le parking est cher. Le dossier, porté par le bourgmestre, est en route depuis un bout de temps. Il a subi récemment deux modifications favorables aux Dinantais. Elles ont été exposées lundi soir au conseil communal.

1/Gratuité des cartes riverains. Elles étaient jusque-là annoncées à 10€ pour les Dinantais du centre-ville. Désormais, ils ne devront plus rien débourser et ils auront la possibilité de stationner dans la zone orange toute proche (la zone rouge : les rues Grande, Sax et de la Station, étant réservées aux clients des commerces). Les cartes seront "dématérialisées". Les véhicules seront identifiés par leur numéro de plaque.

2/ Possibilité pour les habitants du reste de l’entité (et pour les travailleurs) de se parquer gratuitement en ville (la carte de 25 € tombe aussi à l’eau). Ceci tout en évitant de saturer la zone rouge. C’est gratuit donc… pour autant qu’on use ses souliers et qu’on se gare en périphérie (dans la zone verte). La demi-heure de parking gratuite est conservée, ainsi que l’heure et demie durant le temps de midi. 27 emplacements d’"achats minute" sont aussi prévus.

Pour ceux qui souhaitent malgré tout se garer tout près, une carte à 120 € est disponible "en fonction des possibilités et du nombre de demandes". Les infirmiers, médecins, kinés, livreurs, etc. auront droit, eux, à un accès illimité.

Dans ce plan nouvelle mouture, si les Dinantais ne paient plus rien, ce n’est pas le cas des touristes et visiteurs. "Ils participeront à la santé financière de la Commune, précise le bourgmestre. Comme il y aura plus de parkings payants (1800 au lieu de 600), ça compensera les places gratuites."

Du mieux mais…

L’opposition, par la voix d’Alain Besohé (LDB), regrette que le dossier, retravaillé, ait été présenté furtivement et de façon "brouillonne" lors d’une commission du bourgmestre. "Il est difficile de comprendre tous ces changements en si peu de temps." D’où le souhait que le point soit reporté. Il "découvre" la gratuité des cartes. "C’était une demande de la LDB", rappelle-t-il, "heureux" que la proposition ait été suivie. Et d’ajouter: "Il y a du mieux, mais trop de zones d’ombre subsistent." Pour l’opposition, la population et les commerçants devraient être consultés pour coller à leurs besoins.

Niels Adnet (LDB), pour sa part, regrette le manque de pro activité de l’échevin du Commerce, Alain Rinchard (DA). Ce dernier propose en effet de rencontrer les commerçants… après le vote. Une aberration d’après l’élu qui s’inquiète de la réaction des visiteurs extérieurs qui fréquentent les commerces dinantais, vu que tous les parkings seront payants.

Victor Floymont (LDB) lâche, en attaquant les élus de la majorité: "Vous êtes là, vous êtes allés à une messe, mais le dossier n’est pas maîtrisé. Il y a un dictateur et vous marchez tous derrière comme des bénis oui oui." Le bourgmestre répond: "Il n’y a jamais que deux modifications dans le projet. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas le dossier. Vous dites que c’est compliqué, alors qu’à Ostende il y a 14 zones différentes. Ici, il n’y en a jamais que 3." Le point est finalement voté et approuvé (14 oui, 6 non et une absention).