Sombreffe: une sexologue propose des défis pour une Saint-Valentin coquine

Faire l’amour hors de chez soi

Le premier, dans une série de défis qui se veulent "hard", consiste à se donner rendez-vous dans un sex-shop et de choisir la catégorie la plus extrême et, là, d’y choisir le sex-toy qui vous tape à l’œil. "Attention, prévient Charlotte Leemans, si les sex-toys peuvent être de parfaits alliés pour pimenter la sexualité, il ne faut pas hésiter à demander des conseils au vendeur ou la vendeuse en fonction des sensations recherchées. En effet, tous les sex-toys ne se glissent pas dans n’importe quelle zone," ponctue la sexologue de Ligny. Un autre défi, le numéro 18 dans la liste de ce calendrier un peu spécial, est de faire l’amour hors de chez soi. Soit les deux partenaires conviennent de l’endroit, soit l’un d’entre eux le choisit et en fait la surprise à l’autre. "Il s’agit bien entendu de choisir un lieu sécurisé qui permet de ne pas être surpris, précise Charlotte Leemans." Il doit s’agir d’un lieu retiré et discret, un soir dans une voiture, par exemple. Il faut bien évidemment éviter tout exhibitionnisme, qui est puni par la loi ".

Consentement requis des partenaires

Et elle en profite pour rappeler qu’il ne s’agit que de simples suggestions. Certains défis peuvent ne pas convenir. Chacun est libre de les réaliser ou pas, ou de les adapter. Et Charlotte Leemans de rappeler: "Le consentement est important pour une vie affective et sexuelle épanouie. L’objectif de ce calendrier est de proposer 20 défis sexuels ludiques et relativement hard aux couples afin de pimenter leur sexualité. L’idée n’est pas d’imposer un type de sexualité mais d’offrir des pistes et de suggérer des idées à l’occasion de la Saint-Valentin. C’est en fin de compte un chouette cadeau coquin à offrir à son partenaire." Le second calendrier s’axe sur la communication de couple. Il vise à promouvoir une communication positive au sein des couples. La vie active intense et familiale a tendance à malmener les relations. Ce calendrier a pour objectif de rappeler aux couples de prendre quotidiennement un temps pour eux. S’il est plus sage que la version couple averti, il peut s’agir d’un très beau cadeau romantique à l’occasion de la Saint-Valentin. Et Charlotte Leemans termine avec une précision importante: "Tous nos calendriers reposent sur des recherches scientifiques validées et nos pratiques cliniques. Ce sont de chouettes outils ludiques et fiables qui promeuvent le bien-être relationnel, affectif et sexuel."

Infos: www.calendrier-couple.be