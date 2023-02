Voilà quinze ans que la troupe théâtrale Les mères veilleuses a vu le jour, au sein du GABS (Groupe animation Basse-Sambre). Portée sur les fonts baptismaux par Marie-Claire Lambotte, elle était issue d’un groupe de parole de mamans qui se rencontraient dans le Bébébus. Elles avaient l’envie de s’exprimer sur la parentalité, les défis et difficultés d’être parent. Le théâtre d’action leur a semblé la meilleure manière de s’exprimer sur ce thème. Composée de comédiennes dépourvues de formation théâtrale, la troupe s’est fait aider lors de ses premiers pas par La compagnie buissonnière. Convaincue par le théâtre action qui permet à des citoyens de s’exprimer sur des thèmes qui les préoccupent, la troupe Les mères veilleuses a évolué, se frottant à des thèmes divers comme le logement, le bonheur, la place du numérique ou encore les problèmes rencontrés par les enseignants, parents et élèves dans les écoles. Aujourd’hui, quinze ans après sa création, Nathalie Duquet et Ionna Toggas, qui en font partie, cherchent à renforcer la troupe. " Nous souhaitons accueillir de nouvelles comédiennes ou comédiens, car si la troupe est majoritairement féminine, nous avons déjà eu des hommes qui ont participé à nos pièces ", explique Émilie Puits, animatrice citoyenneté au sein du GABS et qui, grâce à sa formation de comédienne, prend en charge l’animation et l’encadrement des mères veilleuses. Il n’y a pas de profil spécialement recherché ou de prérequis attendus pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe: seule l’envie de participer à un projet citoyen compte. Le prochain spectacle sera joué aux environs de la mi-juin. La thématique retenue est Le Nouveau Monde.