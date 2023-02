Profondeville: une population toujours en augmentation

Le rapport annuel sur la situation de l’administration de la commune compte une cinquantaine de pages et donne de nombreux renseignements. Dans ce document sur la situation des affaires de la commune, intéressant pour voir un peu comment elle a vécu, on apprend qu’entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, il y avait 12 343 habitants, soit 146 de plus que l’année précédente à la même date. La population est en augmentation depuis des années déjà. Une dynamique dûe à la démographie (il y a un peu plus de naissances que de décès) et aux arrivées des nouveaux ménages. Notons aussi un changement de prénom et 13 demandes de nationalité, mais aussi 43 mariages, sept divorces et 55 déclarations de cohabitation légale pour 13 cessations de cohabitation légale.