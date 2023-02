Gesves: deux millions de travaux à l'école d'équitation

Ceux-ci devraient permettre aux élèves de l’école, de 14 à 25 ans, de la troisième à la septième professionnelle, ainsi qu’à l’élite sportive francophone, de se perfectionner en équitation. Parmi ces aménagements, épinglons deux selleries dans des espaces sécurisés, la création de logements extérieurs pour accueillir les athlètes, stagiaires et élèves externes de l’école lors des épreuves et des master classes, la rénovation profonde du grand manège en ce qui concerne la toiture, la tribune et la cafétéria, mais aussi l’entretien des autres manèges et pistes, la mise en conformité du terrain de cross, l’aménagement d’un marcheur mécanique, sans oublier les peintures extérieures, les panneaux photovoltaiques ou encore la sécurisation du site.

Dans un premier temps, ces subsides vont servir à de l’achat de matériel pour les logements extérieurs. Les procédures d’attribution de marchés pourraient débuter dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. Quant aux travaux proprement dits, ils auront lieu vraisemblablement dans le courant de 2024, confirme le député provincial en charge du dossier Richard Fournaux. Notons que celui-ci a obtenu, dans ses démarches, le soutien du champion équestre belge Jérôme Guéry.