Beez : la vie de château au bord de l’eau à louer pour divers événements (vidéo)

La famille de Grégoire a toujours habité ce lieu. "Il y a vraiment eu un bout d’histoire familiale ici. Mes oncles, mes tantes etc, y ont tous vécu. J’y ai moi-même habité avec mes parents entre mes 8 et mes 20 ans. Le dernier à quitter le château était mon cousin. Plus personne ne voulait venir ici, relate Grégoire de Schaetzen. On a donc proposé à ma famille de le louer et l’exploiter." Les voilà désormais locataires de cette propriété de 5,5 hectares.

Rebondir après le pire

Pour le couple, cette nouvelle aventure professionnelle était une belle opportunité à saisir après avoir traversé une épreuve difficile. "J’ai eu un cancer il y a deux ans. Ma femme et moi, nous nous sommes beaucoup remis en question suite à cela . On travaillait tous les deux comme des acharnés: Diane dans le social et moi, dans le secteur commercial, explique-t-il. On s’est dit qu’il fallait qu’on réalise notre rêve: développer un projet commun. Nous nous sommes mis en couple assez jeunes, on a acheté une maison, on a eu des enfants… ça semblait être la suite logique de travailler ensemble."

Avec son grand parc dessiné à l’anglaise aux arbres bicentenaires, ses deux parkings et ses différentes pièces, le château peut être loué pour diverses occasions et propose aussi trois chambres d’hôtes avec vue sur la Meuse ou sur les rochers. " Les mariés et la suite en général aiment bien loger sur place. On propose une formule exclusive où tout est privatisé du vendredi au dimanche, sans aucun autre événement, assure Grégoire. Les invités peuvent ainsi profiter d‘un week-end entier en famille avec les chambres d’hôtes incluses et se sentir comme chez eux. Il n’y a pas d’autre lieu aussi vaste, bucolique, discret et proche de Namur que celui-ci."

Restauration éphémère

À côté de cela, les pièces du château peuvent être louées. "Les entreprises pourront y organiser des séminaires, conférences, formations, déjeuners d’affaires et team buildings. Le parc est une réelle plus-value, poursuit Grégoire. On a notre propre catalogue d’activités tant dans le cadre privé que professionnel: Cluedo géant, journée Koh Lanta, jeux gonflables pour les animations en extérieur ; création de parfums, créations florales avec Roland Massart, fleuriste bien connu à Beez, ou encore escape game pour les activités en intérieur." Le couple compte également investir dans une tente en toile pour accueillir davantage de personnes en extérieur.

Diane et Grégoire ne s’arrêtent pas en si bon chemin et ont également un projet de restauration éphémère. "On collaborera avec un traiteur du coin pour toutes les occasions, qu’il s’agisse d’un buffet froid ou d’un repas gastronomique, indique Grégoire. C’est ainsi qu’on pourra de temps en temps proposer un repas chaque soir pendant deux semaines sur une thématique particulière, avec une décoration de circonstance, comme le carnaval par exemple. Il peut s’agir d’autres événements sur mesure. Un monsieur a notamment fait une demande pour organiser l’anniversaire de sa femme avec 50 invités qui seront déguisés en châtelains d’époque !"

Le château de Beez est situé sur l’avenue du même nom et une autre partie de son terrain se trouve le long d’un axe parallèle (l’avenue Reine Élisabeth), en bord de Meuse. Un cadre qui pourrait en inspirer plus d’un. Pour arriver en bateau lors de son mariage par exemple !

Infos: www.chateaudebeez.be.