Namur : la statue de Brian Johnson émerge de la pierre à huis clos

Dans quelques semaines, l’œuvre sortira de l’entreprise d’Anthony Cognaux, patron de Design Stone, marbrerie de Libramont, où elle se crée à huis clos. «Cela fait un an que l’entreprise est sur le projet, explique le patron. En septembre 2021, j’ai été contacté par Michel Remy, porteur du projet, dans le but de réaliser une statue à l’effigie de Brian Johnson tel qu’il était en 1980, lors de son passage à Namur. Je suis un vrai fan de rock, de hard rock et d’AC/DC. J’ai accroché d’emblée!»

Crowdfunding alimenté par des fans

En 2021, le bourgmestre de Namur Maxime Prévot validait le projet de statue, projet déposé par des fans du groupe australien et soutenu par Classic 21. Un crowdfunding a été lancé. Des admirateurs du monde entier y ont participé.

Le 21 janvier dernier, le travail de taille a débuté dans la marbrerie de Libramont. À ce jour, l’œuvre est pour moitié réalisée. La statue, de taille réelle, est taillée. Il reste à peaufiner les détails du visage, affiner les traits. Ce travail sera réalisé par des sculpteurs artistes, à la main.

Les membres du groupe mythique sont avertis du projet? Il a d’ailleurs fallu demander l’autorisation à leur manager pour le droit à l’image et l’utilisation du nom. Ils ont paraît-il accueilli l’idée avec enthousiasme. Qui sait, l’un d’eux sera peut-être présent dans quelques semaines, lors de l’inauguration officielle à Namur. Brian Johnson réside, sur l’année, six mois en Angleterre et six mois en Floride. Qui sait…

450 donateurs de 15 pays différents

Michel Remy, fan de la première heure d’AC/DC, est l’un des porteurs du projet. Après plusieurs demandes d’autorisation, l’ASBL des Amis de l’Esplanade AC/DC a enfin pu finaliser son concept, à savoir nommer l’esplanade au nom du groupe (les promoteurs auraient voulu le dédier au nom de Brian Johnson, mais on ne peut pas utiliser le nom d’une personne encore en vie). «Nous avons eu 450 donateurs provenant de 15 pays différents. L’idée était que cela ne coûte rien à la Ville de Namur. »

Le côté original de la chose est que c’est à ce concert namurois, du 29 juin 1980, que Brian Johnson a été révélé pour la première fois. Ce fut sa première apparition mondiale, en somme. La suite, on la connaît. «Il n’y a que très peu de photos de l’événement, car seul un photographe désigné a eu l’exclusivité d’immortaliser ce concert.»

Inauguration officielle, au printemps, donc, avec, de la suite dans des idées. Un concert «sans son» (les spectateurs sont munis d’un casque audio), des afterworks… Et la création de 16 chaises placées in situ, gravées aux noms des musiciens les plus connus qui ont côtoyé le groupe depuis ses débuts.

Le Modus operandi

Design Stone a d’abord scanné un personnage ayant la morphologie de Brian Johnson en 1980. Le fichier 3D ainsi créé a guidé le travail d’un robot numérique chargé de tailler la pierre dans les ateliers de la marbrerie Cognaux.

Historique

Le 29 juin 1980, le groupe AC/DC s’était produit à Namur lors d’un concert organisé au Palais des expositions. «Une date dont même Brian Johnson se souviendra puisqu’il s’agissait pour lui du premier concert à la succession du regretté Bon Scott. C’était aussi, pour les fans, la découverte de l’album Back in Black et de ses six morceaux joués sur scène», rappelle Classic 21. Le deuxième album le plus vendu au monde à ce jour, tous styles confondus, devancé par Thriller de Michael Jackson.

Pierre bleue

C’est Anthony Cognaux qui a sélectionné le bloc de pierre bleue belge locale d’où sortira prochainement un Brian Johnson rappelant son concert du 29 juin 1980 au Palais des Expositions. La statue fera deux tonnes.

Coïncidence

Anthony Cognaux et son entreprise sont heureux de participer à ce projet insolite. Il y a peu, le Libramontois s’est rendu compte que ses initiales ajoutées à celles de son épouse Delphine formaient à elles quatre les lettres AC/DC!