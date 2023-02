Temploux : Louise, neuf ans, la voltigeuse namuroise qui monte

La relation entre Louise Meskens et Mister est basée sur la confiance. Et il en faut à la jeune fille âgée de neuf ans pour grimper sur l’imposant cheval en train de trotter. Une fois qu’elle est installée sur la monture, un ballet d’impressionnantes figures peut démarrer. En quelques mois seulement, la paire est devenue l’une des plus prometteuses de la voltige équestre. "C’est une discipline qui allie gymnastique et équitation", précise Louise. Si elle ne pratique que depuis un an, la jeune Temploutoise monte à cheval depuis toute petite. Et elle a déjà tout d’une grande voltigeuse. En octobre dernier, elle a même été sacrée championne de Belgique. "J’accroche mes médailles à mon lit et ma coupe est posée sur la table de nuit", explique la fillette.