Rochefort: un concert de Marlène Dorcena au goût de chocolat

Un concert musical doublement savoureux sera organisé, ce prochain samedi 11 février, au centre culturel de Rochefort. Sur scène, la chanteuse haïtienne, Marlène Dorcena, qui vit à Noville-sur-Mehaigne (Éghezée), et ses six musiciens dont le trompettiste Rochefortois, professeur au Conservatoire de Ciney Pierre Malempré. Il aura à ses côtés Augustin Foly (guitare), Pierre Vaiana (saxophone), Jacquou Ilunga (basse), Yves Baybay (batterie) et Frédéric Savinien alias Fred El Pulpo (percussions). Ce sera un concert original puisqu’il associe la musique au chocolat, en partenariat avec la chocolaterie locale, Sigoji. Plusieurs moments du concert seront l’occasion, pour le public, de déguster une praline de cette firme artisanale pilotée par une dame. Marlène Dorcena partage son pays avec sa culture. Elle parle et chante avec douceur et conviction d’Haïti, sous le soleil, de la misère et des réalités sociales tout en revendiquant ses origines africaines, celle des esclaves déracinés de leurs terres et envoyés aux Amériques .