Nouvelle déviation route de La Bruyère à Eghezée

D’ici là, les autorités communales ont décidé de revoir le plan de circulation dans la zone. En effet, dans les premiers temps de l’accident, une déviation a été mise en place via la rue Sainte-Anne et la rue de La Terre Franche. Une option qui présente le bémol de déporter un flux de circulation très important dans le centre du village de Longchamps qui n’y est pas habitué. Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps pour que des riverains se manifestent et fassent part de leur mécontentement.

Finalement, une autre option s’est dégagée des discussions. "L’idée est de dévier vers les routes régionales plutôt que de laisser les automobilistes s’engouffrer dans le village. Dès la sortie de l’autoroute E411, nous allons inviter la circulation à se rendre vers Dhuy, puis Leuze, pour aller chercher la chaussée de Namur, entame l’élu. Ensuite, sur la chaussée de Namur, allant d’Éghezée vers Leuze, plutôt que de dévier vers la rue de la Poste, nous allons dévier plus loin sur la droite, vers la route de La Bruyère." Un plan précis de la déviation sera publié sur les réseaux sociaux ce samedi.