Le conseil culturel d'Anhée en faillite

Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Il y a quelques années, l’ASBL s’est scindée en deux. La première, la maison de la ruralité, au centre de Bioul, s’est spécialisée dans tout ce qui est culturel, proposant des spectacles, des séances de cinéma, des conférences ou des expositions. Elle englobe d’autres organismes comme Altéo, l’ACRF, les théâtres de la Parenthèse et du Cartable. L’autre section, qui a gardé le nom conseil culturel devait poursuivre ses activités en matière d’animation des jeunes et des enfants. Depuis le Covid, ses actions sont diversement suivies par le public et les rentrées ont sensiblement diminué. Le nouvel organe d’administration a dû en tirer les conclusions et a souhaité, dans un premier temps, une dissolution judiciaire. Il a bien tenté de trouver un repreneur, mais ce n’est pas évident. C’est ainsi qu’il a été obligé de jeter l’éponge.

La faillite de cette deuxième ASBL, conseil culturel a donc été prononcée. La maison de la ruralité, quant à elle, poursuit pleinement ses activités culturelles.