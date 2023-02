La Commune d'Havelange s’engage pour le climat

Un coordinateur, en l’occurrence ici Joseph Pion, est l’agent chargé du Plan local énergie climat. Pour mener à bien le PAEDC, un subside de 169.600€ s’étalera sur trois ans maximum.

Le programme de travail

Sont prévues les actions suivantes: installer des panneaux photovoltaïques sur deux bâtiments communaux ou plus, informer et mobiliser sur le potentiel en biomasse, être exemplaire en matière d’écoresponsabilité des commandes publiques (exemples: acquisition de matériel de bureau, matériel et fournitures d’entretien et aussi d’autres marchés ou achats ayant un impact sur le climat.), améliorer de façon exemplaire la performance énergétique d’un bâtiment public, soutenir les économies d’énergie par la formation citoyenne et, plus précisément, limiter les risques d’inondations à Barvaux, sur base d’une étude réalisée par Inasep en coordonnant les différents intervenants et en présentant les améliorations au public. Chaque année une synthèse sera dressée de ce qui aura été réalisé. L’échevin, Marc Libert a été chargé du dossier Pollec.

Gobelets réutilisables

D’autre part, les conseillers présents ont approuvé par dix oui et deux abstentions, de Gilles Ramelot et Pierre Mallieu, l’adhésion communale à la centrale d’achat relative à l’achat, le nettoyage, le stockage et la livraison des gobelets réutilisables