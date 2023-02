Échappées d’elles, une expo autour de la femme au centre culturel de Ciney

A l'affiche: Dominique Chavanne, qui transfère de la photo sur la céramique ; Gaëlle Defeyt (Gilda Fêlée), une Namuroise illustratrice qui s'appuie sur diverses techniques ; le collectif Maladita c’est-à-dire Aurélie Bay (sculpture) et Nathalie Hannecart (photo) ; Marianne Ransquin (couture, broderie) ; l'atelier Culottes Parlottes ; Ingrid Schreyers et ses livres en tissu brodés, médailles carnets et autres supports ; Catherine Tilmant et ses sérigraphies et le kamishibai (un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs), de l'Espace femmes du centre de la Croix Rouge de Natoye.