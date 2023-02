Doutes sur la potabilité de l’eau à La Bruyère, la SWDE se veut rassurante

Interrogée, la SWDE se veut avant tout rassurante. Comme le rappelle son porte-parole, Benoît Moulin, une eau brunâtre est la conséquence régulière de ce genre d’intervention. Celle-ci apparaît en raison d’un changement de la vitesse de l’eau dans les canalisations, ce qui occasionne une mise en mouvement des dépôts de fer dans ces dernières. "Il s’agit de chlorure de fer, qui ne constitue pas un danger pour la santé. Mais il faut bien admettre que cela semble impropre à la consommation…", note le porte-parole.

En temps normal, un tel phénomène se résorbe après que l’utilisateur final a utilisé quelques litres d’eau, que ce soit via une chasse ou après avoir fait couler ses robinets. "Mais si le problème d’eau brunâtre persiste, cela veut dire que le décrochage a été plus important et que les purges qui ont été faites en voirie n’ont pas suffi. À ce moment-là, il faut aller purger au plus proche de l’habitation. Il faut donc appeler la SWDE pour qu’elle intervienne."

Pour ce faire, les citoyens sont invités à composer le 087/87 87 87 pour signaler le problème au gestionnaire d’installation et de production d’eau.