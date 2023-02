Namur: Vincent Pagé revient au théâtre Jardin Passion avec "Fidèle au poste" (vidéo)

Jamais deux sans trois ! Après "Tronches de vie" et "Un Pagé dans la mare", le comédien Vincent Pagé revient, au Théâtre Jardin Passion, avec "Fidèle au poste" dès ce 7 février. Toujours co-écrit avec son complice Xavier Diskeuve (NDLR: également producteur via Benzine prod), ce spectacle solo évoque d’un ton décalé le quotidien de ce facteur de profession, lors de tournées ponctuées par des moments incontrôlables et des dérapages savoureux. Des scènes vécues qu’il décrivait déjà, dix ans plus tôt, avec la comédie "C’est ma tournée", créée avec le metteur en scène Jacques Neefs et qui a cumulé plus de 170 représentations en Belgique et dans le nord de la France. "Les gens me demandaient souvent quand est-ce que j’allais reprendre ce spectacle", mentionne Vincent Pagé. Sauf que depuis la première représentation, le métier de facteur a bien évolué, que ce soit l’uniforme, les véhicules, les horaires ou encore l’accumulation des colis. "Face à ce cas de figure, Xavier et moi sommes donc repartis d’une page blanche en proposant un texte original, adapté à cette modernité qui accompagne mon métier depuis une dizaine d’années", raconte le "F’acteur" namurois.