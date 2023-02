Namur : inspiration ethnique chez Azouig Boutique

La trentenaire est spécialisée dans la restauration et le garnissage de fauteuils anciens depuis 12 ans. D’habitude, elle travaille au sein de son atelier partagé baptisé Intrinsek, situé à La Plante. Mais cette fois, c’est au centre-ville qu’elle a décidé de valoriser ses fauteuils, tapis, coussins, meubles et objets de décoration. Grâce au concept de La Canopée, développé par le Comptoir des ressources créatives (CRC) de Namur pour redonner vie aux cellules commerciales vides, elle prend ses quartiers pour trois semaines au numéro 4 de la place Chanoine Descamps.

Inspiration du monde

Depuis son enfance, Mériem adore les brocantes, les objets anciens et de seconde main. Petit à petit, elle a commencé à chiner des fauteuils. "Je collabore avec des antiquaires qui m’aident à trouver des pièces. Je désosse complètement les fauteuils, je refais la boiserie si nécessaire et je les restaure avec des tissus provenant de maisons d’édition de textiles d’ameublement, indique-t-elle. Ce sont des tissus haut de gamme dont on connaît la traçabilité et les matériaux. Je travaille avec des éditeurs belges, français et espagnols."

Des tapis de style berbère, boucherouite, jarapas sont à découvrir dans la boutique. ©ÉdA – Florent Marot

Au fur et à mesure, Mériem s’est aussi passionnée pour le tapis et propose ainsi une sélection de style berbère, boucherouite, jarapas, etc. "Si on m’avait dit qu’un jour, je serais marchande de tapis !", plaisante-t-elle. Un monde qu’elle a découvert un peu par hasard. "À la base, ce sont des client(e)s chez qui j’allais déposer mes fauteuils qui m’ont demandé si je n’avais pas des tapis pour compléter leur aménagement, raconte-t-elle. Je m’y suis donc intéressée. Ces tapis sont issus d’ateliers de tissage manuel de la Sierra Nevada (Espagne) qui sont en coton recyclé. Ils sont fabriqués par des collectifs de femmes qui transmettent leur savoir-faire de manière ancestrale. J’ai eu un gros coup de cœur lorsque je les ai rencontrées." La provenance, l’aspect éthique et le travail justement rémunéré sont des paramètres qui lui tiennent à cœur.

Retour à ses racines

Mériem n’a pas qu’un seul style de prédilection. Elle fonctionne au coup de foudre. "J’aime l’association des matières et la combinaison des influences nomades, ethniques, avec du mobilier contemporain ou vintage pour les lignes plus épurées, et le côté coloré."

Le vintage est aussi au rendez-vous dans les meubles, les lampes et autres objets de décoration. ©ÉdA – Florent Marot

Dans sa boutique temporaire, ses fauteuils restaurés, ses tapis et son mobilier sont "mis en scène" à travers différentes ambiances chaleureuses. Mériem laisse ainsi parler son inventivité et met en avant des créateurs ou des entrepreneurs qui l’inspirent. "Je n’aime pas la solitude, j’aime aller à la rencontre d’autres entrepreneurs du milieu de la déco !" Elle collabore entre autres avec Jinzu ou Yaas Interior, basés dans la capitale. "La fondatrice de Yaas Interior, Lisa Yasmine Frid, va chercher ses tapis berbères en laine dans les montagnes de l’Atlas d’où ses grands-parents proviennent, relate Mériem. Mes lampes viennent quant à elles de Lamp @ R, un Malonnois passionné qui les récupère et leur donne une seconde vie. Je collabore aussi avec ADDC Namur (design)"

Mériem vend habituellement ses pièces via des magasins, et surtout chez Sapristi, rue des Brasseurs. Mais cette boutique de la place Chanoine Descamps lui donne d’autres idées. "À terme, j’aimerais développer d’autres concepts de ventes éphémères. Proposer des vitrines où les gens viennent ponctuellement, ça génère de la demande, estime-t-elle. Cela me permettrait aussi de garder en parallèle mon côté créatif via mon activité en atelier."

Pour Mériem, Azouig Boutique est aussi un retour à ses racines. "Je suis à moitié Algérienne. Mon papa m’a toujours dit que Azouig faisait référence à la terre rouge, la terre de mes ancêtres. Je remarque qu’avec le temps, je retourne de plus en plus à mes origines, confie-t-elle. Ça se traduit dans mes choix. La Sierra Nevada étant près du détroit de Gibraltar, on ressent l’influence tant arabe qu’européenne. C’est une chouette combinaison !" Le résultat de ses découvertes et de ses créations est à découvrir jusqu’au 18 février inclus.

Horaires: les jeudis de 12h à 18h, vendredis et samedis de 10h30 à 18h.