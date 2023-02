Le coffret d'Hippolyte, le destin d'une famille sous la plume d'Etienne Guillaume, un écrivain profondevillois

Quatre générations d’une même famille traversent ce siècle, depuis l’abolition de l’Ancien Régime en France jusqu’à l’avènement du roi Albert Ier, en Belgique. D’un pays à l’autre, de Bruxelles à Paris, de Naples à Gand, des Flandres à la Bretagne, les protagonistes croisent les grands de ce monde, de Napoléon Bonaparte au roi Léopold II, en passant par Guillaume Ier ou la princesse Clémentine.

Ils rencontrent succès et déceptions, vivent des deuils intenses et des joies de tous genres, découvrant aussi bien les ruines de Pompéi ou le château de Chenonceau que la récente tour Eiffel et les merveilles de la grand-place de Bruxelles, la capitale du nouveau royaume européen.

Ce régent littéraire a été professeur de français, d’histoire et de latin, tout en entreprenant des études d’histoire de l’art et d’archéologie à l’Université catholique de Louvain. Il a alors quitté l’enseignement pour entrer à l’administration wallonne, où il a participé à des inventaires d’architecture et à la restauration de monuments classés, jusqu’à sa retraite en 2021.

Un écrivain prolifique

Ce Profondevillois, marié à une institutrice maternelle et père de trois enfants, est passionné par les arts, la lecture, l’écriture, l’histoire, les oiseaux, mais aime aussi la cuisine.

Atteint d’un cancer depuis trois ans et demi, ses activités se sont quelque peu ralenties, mais il continue d’écrire et rédige actuellement la biographie de son père qui a été architecte. Il est aussi correcteur depuis une trentaine d’années pour diverses revues belges.

Étienne n’en est pas à sa première publication. Il a écrit, collectivement, Fontaines et pompes de nos villes, en 1990 et Maredsous, un site, une abbaye. Chronique illustrée de la construction, en 1997. En 2011, avec l’association belge napoléonienne, il a rédigé le manuscrit inédit d’un soldat de Napoléon: les trente batailles du sergent Denis Moreau. Journal de campagne (1794-1809).

Ses deux derniers ouvrages présentent la biographie de sa grand-mère Mémoires de Jutje. Chronique d’une famille belge au vingtième siècle, en 2018. Vient encore son récit de l’expérience de deux années avec le cancer Un visiteur très encombrant. L’histoire d’un coffre de pirate.

Le livre Le coffret d’Hippolyte est disponible dans les librairies namuroises, à l’Office du tourisme de Profondeville et chez l’auteur via le mail etienneguillaume291@gmail.com