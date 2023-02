Le 14 février: Giuseppe Di Stazio "Félicien Rops et le genre". Félicien Rops, l’amoureux des femmes, est surtout un observateur critique des mœurs de son temps. Si la notion de genre ne sera définie qu’au siècle suivant, Rops était sensible à la condition et à l’image de la femme. L’œuvre de l’artiste témoigne de la construction des stéréotypes et des préjugés de genre au XIXe siècle. De quoi mieux appréhender nos préjugés actuels…

Le 21 mars: Françoise Lempereur "la Société royale Moncrabeau". Fondée le 27 septembre 1843, ce qui en fait probablement la plus ancienne société folklorique de Wallonie, la société Moncrabeau allie au folklore namurois, la philanthropie et l’art oratoire de la menterie.

Elle est de toutes les manifestations populaires namuroises. Nous allons découvrir avec une folkloriste renommée l’univers des Quarante Molons, ces joyeux drilles, chanteurs et musiciens, conteurs de "craques" et bienfaiteurs.

Le 18 avril: Arnaud Péters "la céramique industrielle à Andenne". De 1836 à 1993, Andenne délaisse l’activité céramique à usage domestique pour se lancer dans une production destinée à l’industrie: revêtements pour la sidérurgie, creusets pour l’industrie du zinc ou la verrerie. A. Péters, chef de projet au Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’Université de Liège nous raconte comment cette industrie nouvelle bouleverse la physionomie de la ville.

Le 16 mai: Luc Hiernaux "pot-pourri maçonnique namurois". Le conférencier présentera, sur un ton parfois badin, quelques figures marquantes, quelques anecdotes et quelques moments forts de l’histoire ancienne (1768-1914) de La Bonne Amitié, aujourd’hui La Bonne Amitié – François Bovesse (orient de Namur), une des plus vieilles loges maçonniques de Belgique.

Le 20 juin: Amélie Vallée "l’occupation mérovingienne de la Meuse moyenne". Voici, grâce à la révision de l’ensemble des données archéologiques, un bilan de l’occupation mérovingienne du bassin de la Meuse moyenne, et notamment de la région namuroise. Cette analyse spatiale permet d’observer les dynamiques d’occupation du territoire, en milieu urbanisé et rural, à partir de la fin du Bas-Empire.

Les Midis se tiennent dans le très bel auditoire Michaux, à la Bourse, place d’Armes à Namur. Toujours de 12 h 30 à 13 h 30, entrée gratuite et sans réservation.