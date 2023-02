Condroz-Famenne: l'extinction de l'éclairage public ne nuit pas

En raison de la crise énergétique, sur proposition d’ORES, les Communes de la zone de police Condroz-Famenne se sont alignées sur la mesure consistant à opérer une coupure de l’éclairage public entre minuit et 5h pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Certains tronçons d’autoroute et de routes nationales sont toutefois restés éclairés (on pense à la RN 97 – route Charlemagne).