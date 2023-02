Andenne: un détenu fait entrer 207 grammes de cannabis à l'intérieur de la prison

En effet, le 2 novembre dernier à la prison d’Andenne, au retour d’une permission de sortie destinée à consulter un psychologue, il a été pincé avec 207 grammes de cannabis cachés dans le caleçon. “Les autres détenus m’ont mis la pression pour faire entrer la drogue quand ils ont su que j’avais une permission de sortie. Pour ma part, cela fait 2 ans que je ne consomme plus. On menaçait de s’en prendre à ma famille, alors j’ai accepté.”

Menacé ou pas, bien mal lui en a pris car en agissant de la sorte, il aggrave son cas. Plusieurs sursis probatoires risquent de tomber et il pourrait passer un bout de temps supplémentaire derrière les barreaux.

”Le dossier est d’une simplicité enfantine, commentait le substitut Gaublomme. Une fouille a eu lieu au retour d’une permission. Le prévenu a déclaré qu’il faisait entrer la drogue pour le compte de tiers en vue d’une cession à autrui, après avoir fait l’objet de pressions et de menaces. Ce qui n’a pas pu être corroboré par l’enquête.” Le magistrat namurois requiert une peine d’un an de prison et 1000 € d’amende.

Me Sine plaide la clémence du tribunal pour celui qui sera papa d’ici la fin du mois. “Il ne faut pas se voiler la face, il y a de la drogue en prison et des pressions pour en obtenir. La violence est réelle à Andenne. Oui, il a amené de la drogue en prison, mais le contexte était particulier, les pressions qu’il évoque sont vraisemblables.”

Jugement le 2 mars.